Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Freitag

London: Russlands Krieg verschärft Ernährungsunsicherheit

LONDON: Nachdem Russland das Getreideabkommen für die Ukraine auslaufen ließ, warnt das britische Verteidigungsministerium vor den Auswirkungen auf afrikanische Staaten. «Die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine werden mit ziemlicher Sicherheit die Ernährungsunsicherheit in Afrika für mindestens zwei Jahre verschärfen», schrieb das Ministerium in London am Freitag in seinem täglichen Update bei Twitter. Mit dem Abkommen war es bisher trotz des russischen Angriffskriegs möglich, ukrainisches Getreide über das Schwarze Meer in andere Staaten zu transportieren.

Es habe die Ausfuhr von 30 Millionen Tonnen ukrainischen Getreides nach Afrika ermöglicht und Staaten wie Äthiopien, Kenia, Somalia und Sudan mit wichtiger Nahrung versorgt, schrieben die Briten. Russlands Blockade der Ukraine habe nicht nur die Lieferungen unterbrochen, sondern führe auch zu steigenden Getreidepreisen.

Das britische Verteidigungsministerium veröffentlicht seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine täglich Informationen zum Kriegsverlauf. Moskau wirft London Desinformation vor.

«The Telegraph»: Enges Zeitfenster für Vorstöße der Ukraine

LONDON: Die britische Zeitung «The Telegraph» kommentiert am Freitag die ukrainische Offensive gegen die verschanzten russischen Truppen:

«Dies ist nun die große Bewährungsprobe für die ukrainischen Streitkräfte, nachdem die Erwartungen monatelang gestiegen waren. Der US-Regierung wurde gesagt, dass es bis zu drei Wochen dauern könnte, bis die Russen aus ihren stark befestigten Stellungen, die sie monatelang verstärkt haben, zurückgedrängt sind.

Die Ukraine scheint sich die Unruhe in den russischen Reihen zunutze gemacht zu haben, nachdem Moskaus lokaler Befehlshaber, Generalmajor Iwan Popow, wegen Kritik an der Kriegsführung seines Kommandos enthoben wurde. Die Amerikaner, die bei der Bereitstellung von Satellitenaufklärung behilflich sein werden, sagen, dass die Russen immer noch Probleme mit der Logistik haben. (...)

Wenn die Ukrainer jetzt den Großteil ihrer Streitkräfte für einen Angriff bereitstellen, wissen ihre Befehlshaber, dass das Zeitfenster für bedeutende Vorstöße eng ist. Es wird sich allmählich schließen, wenn der Herbst einsetzt und das Gelände zu schlammig wird. Die nächsten Wochen werden für die Zukunft der Ukraine und die Überlebenschancen von Wladimir Putin im Kreml entscheidend sein.»

Moskau: Versuchter feindlicher Drohnenangriff abgewehrt

MOSKAU: Die russische Hauptstadt Moskau ist nach Angaben von Bürgermeister Sergej Sobjanin erneut Ziel eines versuchten feindlichen Drohnenangriffs geworden. Die Drohne sei in der Nacht zum Freitag von den Streitkräften des russischen Verteidigungsministeriums abgeschossen worden, teilte Sobjanin am Morgen in seinem Blog im Nachrichtendienst Telegram mit. Es gebe weder Schäden noch Verletzte. Details nannte er nicht.

Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, dass am Morgen «der Versuch des Kiewer Regimes, einen Terroranschlag zu verüben», vereitelt worden sei. Auch das Ministerium teilte nicht mit, wo genau in Europas größter Stadt es diesen Versuch gegeben haben soll.

Zuletzt war die russische Flugabwehr nach offiziellen Angaben in Moskau am 24. Juli aktiv gewesen. Dabei wurden zwei Drohnen zum Absturz gebracht, eine fiel auf eine Straße, die zweite krachte in das Gebäude eines Geschäftszentrums, wo Fenster zerbarsten, aber niemand verletzt wurde. Der Kreml erklärte, dass zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen nicht nötig seien, weil die Flugabwehr ständig im Einsatz sei.

Die Millionenmetropole war bereits mehrfach Ziel von Drohnenangriffen, die allerdings in keinem Verhältnis stehen zu den massenhaften Attacken Russlands in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine. Moskau beschießt auch die Hauptstadt Kiew immer wieder mit Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern. Es gab in Kiew Tote, Verletzte und massive Schäden. Russland führt gegen die Ukraine seit mehr als 17 Monaten einen zerstörerischen Angriffskrieg.

Meloni: Beziehung zu USA eng «unabhängig von politischer Couleur»

WASHINGTON: Nach ihrem ersten Besuch im Weißen Haus hat Italiens ultrarechte Ministerpräsidentin Giorgia Meloni die aus ihrer Sicht enge Partnerschaft mit den USA hervorgehoben, unabhängig von der politischen Ausrichtung der beiden Regierungen. «Unsere Beziehungen sind historisch eng und überdauern Regierungen und bleiben stark, unabhängig von der politischen Couleur», sagte Meloni bei einer Pressekonferenz in der italienischen Botschaft in Washington nach einem Treffen mit US-Präsident Joe Biden am Donnerstagabend (Ortszeit). «In schwierigen Zeiten wissen wir, wer unsere Freunde sind, und ich glaube, dass unsere Nationen gezeigt haben, dass sie mehr aufeinander zählen können, als manche dachten.»

Für viele Beobachter überraschend verfolgt Meloni seit Beginn ihrer Amtszeit eine Außenpolitik, die auf europäischen und atlantischen Werten beruht. In der EU zeigt sie sich bisher als verlässliche Partnerin und mit Blick auf die USA als Befürworterin des transatlantischen Bündnisses. Sie unterstützt zudem die Nato und steht an der Seite der Ukraine. Biden dankte Meloni vor dem Treffen für die «starke Unterstützung» Italiens für die von Russland angegriffene Ukraine, gab sich in der Bewertung des Verhältnisses aber zurückhaltender.

Auch China war nach Angaben Melonis Thema bei dem Treffen. Zuvor war spekuliert worden, ob sie in Washington ankündigen könnte, dass sich Italien aus dem Infrastrukturprojekt «Neue Seidenstraße» zurückziehe. Italien trat der Initiative 2019 als erstes G7-Land bei. Meloni gilt aber als ausgewiesene Kritikerin des Projekts. Ein Rückzug Italiens dürfte im Interesse Washingtons sein, dessen Verhältnis zu Peking angespannt ist. Biden und Meloni hätten besprochen, dass es wichtig sei, die eigene wirtschaftliche Sicherheit zu gewährleisten und gleichzeitig den Dialog mit Peking zu suchen, betonte die Italienerin in der US-Hauptstadt. Sie kündigte an, bald nach China zu reisen.