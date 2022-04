Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Freitag

Russisches Militär meldet Kontrolle über Stahlwerk in Mariupol

MOSKAU: Das russische Militär hat nach eigenen Angaben die volle Kontrolle über das Stahlwerk «Iljitsch» in der schwer umkämpften ukrainischen Hafenmetropole Mariupol errungen. «In der Stadt Mariupol wurde durch Angriffe der russischen Streitkräfte und Einheiten der Donezker Volksrepublik das Stahlwerk «Iljitsch» vollständig von ukrainischen Nationalisten befreit», sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums in Moskau, Igor Konaschenkow am Freitag. Von ukrainischer Seite gab es dafür keine Bestätigung.

Der Kommandeur der ukrainischen 36. Marineinfanteriebrigade, Serhij Wolyna, beschrieb in der Zeitung «Ukrainskaja Prawda» die Lage in der Stadt allerdings als «kritisch». Mariupol könne nur durch eine schnelle Militäroperation zur Beendigung der russischen Blockade oder durch eine politische Lösung gerettet werden, meinte er. Bekannt ist, dass der Großteil der ukrainischen Kräfte unter Führung des nationalistischen Asow-Regiments sich im Stahlwerk Asow-Stahl verschanzt hat.

Russlands Militär berichtete am Freitag zudem über den Einsatz des modernen Luftabwehrsystems S-400. Die S-400 soll demnach am Donnerstagabend einen ukrainischen Kampfhubschrauber vom Typ Mi-8 abgeschossen haben, der zuvor eine Ortschaft im westrussischen Gebiet Brjansk angegriffen habe. Auch diese Information konnte zunächst nicht unabhängig überprüft werden.

Kongressabgeordnete demonstrieren Unterstützung der USA für Taiwan

TAIPEH: Ungeachtet des Widerstands aus China hat eine Delegation des US-Kongresses mit einem Überraschungsbesuch in Taiwan die «felsenfeste» Unterstützung der USA für die demokratische Insel demonstriert. Bei einem Treffen mit Präsidentin Tsai Ing-wen am Freitag in Taipeh äußerte der einflussreiche Senator Lindsey Graham auch scharfe Kritik an Peking, das Russlands Präsident Wladimir Putin im Ukraine-Krieg politisch Rückendeckung gibt.

China betrachtet Taiwan nur als Teil der Volksrepublik und lehnt offizielle Kontakte seiner diplomatischen Partner mit der Regierung in Taipeh ab. Pekings ständige Drohungen mit einer Eroberung der Insel haben mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine neue Brisanz bekommen. Die USA haben sich der Verteidigungsfähigkeit Taiwans verpflichtet und liefern Waffen.

«Wir beginnen damit, dass China einen höheren Preis für das bezahlt, was es überall in der Welt tut», sagte Graham, der die parteiübergreifende Delegation anführt. «Die Unterstützung für Putin muss mit Kosten verbunden sein.» Der Senator versicherte, dass die USA weiter an der Seite Taiwans stünden, sollte China seine Provokationen verstärken. Taiwan aufzugeben, bedeute, Demokratie, Freiheit und freien Handel aufzugeben, sagte der Senator.

«Russlands Invasion in die Ukraine beweist, dass Demokratien ihre Allianzen stärken müssen», sagte Taiwans Präsidentin. «Gemeinsam können wir uns gegenüber den Bedrohungen autoritärer Systeme verteidigen, die regionalen Frieden stören wollen.» In Peking äußerte Außenamtssprecher Zhao Lijian scharfe Kritik an dem Besuch der US-Delegation. Die USA sollten davon absehen, «auf dem falschen, gefährlichen Pfad» weiterzugehen.

Ukraine-Krieg: Kiew kündigt neun Fluchtkorridore an

KIEW: Die Ukraine hat neun Fluchtkorridore im Osten des Landes angekündigt. In den Gebieten Donezk und Saporischschja seien mit den russischen Truppen Routen von Mariupol, Berdjansk, Tokmak und Enerhodar nach Saporischschja vereinbart worden, teilte Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk am Freitag bei Telegram mit. Dazu gebe es Absprachen für Fluchtrouten im Luhansker Gebiet. Zivilisten aus Sjewjerodonezk, Lyssytschansk, Popasna, Hirske und Rubischne können bei eingehaltener Waffenruhe nach Bachmut im benachbarten Donezker Gebiet gelangen. Zu den Transportmitteln machte Wereschtschuk keine Angaben. Die ukrainische Eisenbahn hat einen Evakuierungszug aus Pokrowsk im Donezker Gebiet nach Tschop an der ungarischen Grenze angekündigt.

Vor gut sieben Wochen hatte Russland den Nachbarn angegriffen. UN-Angaben nach haben seit Kriegsbeginn über 4,7 Millionen Ukrainer das Land verlassen. Mehr als sieben Millionen sind innerhalb der Ukraine geflohen.

Rund 2550 Menschen aus umkämpften Gebieten evakuiert

KIEW: Aus den umkämpften Gebieten in der Ukraine sind am Donnerstag etwa 2550 Zivilisten evakuiert worden. Das teilte Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk in Kiew mit. Rund 2300 Menschen seien in der südukrainischen Stadt Saporischschja angekommen, darunter 290 Bewohnerinnen und Bewohner Mariupols.

Während der Evakuierungen hätten russische Einheiten «ständig» die dafür eingerichteten Feuerpausen gebrochen, sagte Wereschtschuk. Weitere rund 220 Menschen seien aus der Region Luhansk im Osten des Landes in Sicherheit gebracht worden. Dort wie in der angrenzenden Region Donezk werden in den kommenden Tagen eine russische Offensive und heftige Kämpfe erwartet. Der von Russland begonnene Krieg dauert bereits seit dem 24. Februar.

Selenskyj dankt Landsleuten für 50 Tage Widerstand gegen Russland

KIEW: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat seinen Landsleuten für 50 Tage Widerstand gegen Russland gedankt. «Gott sei Dank, den Streitkräften der Ukraine und unserem Volk - wir haben den größten Teil unseres Landes verteidigt», sagte Selenskyj anlässlich des 50. Tages seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine in einer am Donnerstagabend auf Telegram veröffentlichten Videobotschaft. «50 Tage unserer Verteidigung sind eine Leistung. Eine Leistung von Millionen von Ukrainern.»

Selenskyj sagte weiter, er erinnere sich an den ersten Tag der russischen Invasion in die Ukraine. «Um es milde auszudrücken: Niemand war überzeugt, dass wir bestehen würden.» Viele hätten ihm geraten, das Land zu verlassen. «Sie haben dazu geraten, dass wir uns de facto der Tyrannei ergeben.» Sie hätten aber die Ukrainer nicht gekannt und nicht gewusst, wie mutig diese seien und wie sehr sie Freiheit schätzten, «so zu leben, wie wir wollen».

Selenskyj dankte zudem allen Unterstützern der Ukraine. Er habe in den 50 Tagen viele politische Führer auf eine andere Art gesehen. Er habe «große Großzügigkeit» bei denen gesehen, die nicht reich seien oder Entschlossenheit bei jenen, die von anderen nicht ernst genommen worden seien. Er habe aber auch Politiker gesehen, die sich so verhielten, als hätten sie keine Macht.