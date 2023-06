Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Freitag

«Duma»: Nato verwirrt über Umgang mit Ukraine

SOFIA: Die bulgarische Zeitung «Duma» schreibt am Freitag zu den Aussichten der Ukraine auf eine Mitgliedschaft in der Nato:

«Die ehemalige Sowjetrepublik Ukraine wurde zum Happen, den die Nato gierig in den Mund steckte, aber nicht schlucken und auch nicht ausspucken kann. Inzwischen ist klar, dass die Ukraine im nächsten Monat beim Nato-Gipfel in Vilnius keine Einladung zum Beitritt erhalten wird. Nicht wenige Vertreter der Allianz oder ihrer Mitgliedstaaten haben immer wieder erklärt, dass die Ukraine nicht beitreten könne, solange der Konflikt mit Russland weitergeht. Die Allianz ist verwirrt, was genau sie mit der Ukraine machen soll. Es ist klar, dass sie möchte, dass die Ukraine gegen Russland kämpft, allerdings - wenn es geht - ohne (Nato-)Soldaten. »

«Times»: Ukraine muss Reparationen bekommen

LONDON: Die britische Zeitung «The Times» kommentiert am Freitag Forderungen nach der Verwendung eingefrorener russischer Vermögen für den Wiederaufbau der Ukraine:

«Es wird schwierig sein, eine internationale Vereinbarung über solche Reparationen zu erzielen. Großbritannien hat diese Woche einen Schritt in diese Richtung unternommen und Sanktionen gegen Russland so ausgeweitet, dass die Gelder eingefroren bleiben können, bis die Ukraine entschädigt wird.

Und der britische Außenminister James Cleverly hat erklärt, dass Großbritannien «alle legalen Wege im In- und Ausland» erkunden werde, um Russland dafür bezahlen zu lassen. Eine pauschale Beschlagnahme aller eingefrorenen Vermögenswerte schüfe jedoch einen gefährlichen Präzedenzfall, der andere Länder mit Ansprüchen gegenüber Großbritannien oder ein westliches Land - ob nun falsch oder berechtigt - ermutigen könnte, dasselbe zu tun. Britische Firmen mussten bereits große Investitionen in Russland abschreiben. Aber dieses Herangehen ist unerlässlich. Es muss ein Weg gefunden werden.»