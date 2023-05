Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Freitag

Offenbar Drohnen-Angriff: Wieder Brand in südrussischer Öl-Raffinerie

MOSKAU: Im Süden Russlands ist zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit ein Feuer auf dem Gelände einer Öl-Raffinerie ausgebrochen. Verletzt worden sei bei dem Vorfall unweit der von Russland annektierten ukrainischen Schwarzmeer-Halbinsel Krim niemand, teilte der Zivilschutz am Freitag laut Agentur Tass mit. Unter Berufung auf Rettungskräfte vor Ort hieß es, das Feuer in der Siedlung Ilski, wo es bereits in der Nacht zum Donnerstag gebrannt hatte, sei erneut durch einen Drohnen-Angriff ausgelöst worden.

Insbesondere im Süden Russlands sowie auf der Krim häufen sich seit Tagen Anschläge auf Infrastruktur-Objekte, die für den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine von Bedeutung sein könnten. In der Grenzregion Brjansk etwa entgleisten nach Schienensprengungen zwei Güterzüge. Wer hinter den Aktionen steckt, ist unklar. Internationale Beobachter vermuten aber, dass es sich um Vorbereitungen für die erwartete ukrainische Gegenoffensive handeln könnte.

«De Standaard»: Belgiens Unterstützung für die Ukraine ist begrenzt

BRÜSSEL: Zur Unterstützung Belgiens für die Ukraine meint die in Brüssel erscheinende Zeitung «De Standaard» am Freitag:

«Soviel muss man ihm lassen: Belgiens Premierminister Alexander De Croo hat es geschickt angestellt. Mit seinem Auftritt in Den Haag an der Seite des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und des niederländischen Premierministers Mark Rutte erweckte er den Eindruck, Belgien leiste einen bedeutenden Beitrag zum Kampf der Ukraine gegen die Russen.

In Wirklichkeit dümpelt Belgien in der unteren Hälfte der Rangliste der Unterstützer. Nach Angaben des Ukraine Support Trackers der Universität Kiel liegt unser Land mit 345 Millionen Euro auf Platz 25 in der Liste, die 40 Länder umfasst. (...)

Lassen sich die begrenzten Anstrengungen Belgiens erklären? Zweifellos. Es gibt nur wenig militärische Ausrüstung abzugeben, da die Armee bereits stark verkleinert worden ist. Und es ist auch nur wenig Geld vorhanden, um finanzielle Beiträge leisten zu können, denn der Staatshaushalt ist tief in die roten Zahlen abgesackt.»

«de Volkskrant»: Ukraine braucht mehr Kampfflugzeuge

AMSTERDAM: Zur Militärhilfe des Westens für die Ukraine meint die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Freitag:

«Die westlichen Waffenlieferungen erfolgten seit Februar letzten Jahres immer in Wellen und nie ohne längeres Zögern in den jeweiligen Hauptstädten. Damit wurde der Ukraine zwar geholfen, die Russen abzuwehren - aber nicht, sie zu besiegen.

Und ohne mehr Feuerkraft in der Luft wird das wohl auch so bleiben. Bei der Bereitstellung von Gefechtsflugzeugen geht es um dieselbe Abwägung wie zuvor bei Haubitzen, Panzern und Flugabwehrraketen: die Angst vor einer Eskalation.

Aber diese Phase ist mittlerweile überwunden. Wenn Präsident Putin nach einem Grund für eine Konfrontation mit der Nato sucht, wird er ihn ohnehin finden. Die gesamte Ukraine ist bereits voll mit westlichen Waffen. Zusätzliche Unterstützung in Form von Kampfjets wird da kaum noch Anstoß erregen - vorausgesetzt natürlich, dass sie sich von russischem Gebiet fernhalten.»