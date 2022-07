Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Freitag

«Brücken, nicht Mauern»: G20-Gastgeberin Marsudi ruft zum Frieden auf

NUSA DUA: Die indonesische Außenministerin Retno Marsudi hat zum Auftakt der Beratungen der G20-Außenminister auf der Insel Bali zum Ende des russischen Angriffskrieges in der Ukraine aufgerufen. «Unsere Verantwortung ist es, den Krieg so schnell wie möglich zu beenden. Und Brücken zu bauen und nicht Mauern», sagte die Politikerin. Kurz zuvor hatte sie den russischen Außenminister Sergej Lawrow bei seiner Ankunft im Luxushotel Mulia im Badeort Nusa Dua höflich aber zurückhaltend begrüßt.

Auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und Amtskollegen aus China und den USA, Wang Yi und Anthony Blinken, nehmen an den mit Spannung erwarteten Gesprächen teil. Lawrow saß im Saal zwischen Vertretern aus Saudi-Arabien und Mexiko. Indonesien hat derzeit den Vorsitz der G20.

Die Staatengruppe müsse diese Chance nutzen, um Vertrauen aufzubauen und «dem Frieden eine Chance zu geben», erklärte Marsudi. Sie rief eindringlich zum Multilateralismus auf, also zur Zusammenarbeit der Staaten bei der Lösung der derzeitigen politischen und gesellschaftlichen Probleme. «Globale Herausforderungen bedürfen globaler Lösungen», erklärte sie.

Der Tagungsort Bali, auch «Insel der Götter» genannt, sei dabei wegweisend: Die Insel ist im muslimischen Indonesien eine Ausnahme, denn sie ist hinduistisch geprägt. Das habe die Balinesen aber nie davon abgehalten, in Frieden und Harmonie mit anderen Religionen zusammenzuleben, betonte Marsudi. «Wir sind alle verschieden und das können wir nicht ändern. Aber obwohl wir verschieden sind, leben wir alle auf demselben Planeten.» Sie hoffe, dass das G20-Treffen neue Wege und Lösungen eröffnen werde.

Bolsonaro hält Sanktionen gegen Russland für unwirksam

BRASÍLIA: Die wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine verhängten Sanktionen haben nach Ansicht des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro ihre Wirkung verfehlt. «Die wirtschaftlichen Schranken der Vereinigten Staaten und Europas gegen Russland haben nicht funktioniert», sagte Bolsonaro brasilianischen Medien zufolge vor Anhängern am Donnerstag (Ortszeit). Er lag damit auf einer Linie mit Russlands Staatschef Wladimir Putin, der die Sanktionen für gescheitert erklärt hatte.

Zudem verteidigte Bolsonaro seine Linie des «Gleichgewichts» im Ukraine-Krieg. Diese Haltung habe es ermöglicht, Düngemittel von Russland zu kaufen. Putin hatte Brasilien Ende Juni die weitere Lieferung von Düngemitteln zugesagt. Auch stehe Russland Brasilien bei der Frage der Souveränität des Amazonasgebiets zur Seite, sagte Bolsonaro. Kritik an seiner Umweltpolitik hat der Rechtspolitiker immer wieder als Einmischung abgetan.

Ein Besuch in Russland - inklusive eines Treffens mit Putin in Moskau im Februar - sollte Bolsonaro zufolge der Verbesserung der Handelsbeziehungen dienen. «Brasilien hängt in großen Teilen von Düngemitteln aus Russland, Belarus ab», sagte Bolsonaro damals dem Sender Radio Tupi. Das südamerikanische Land ist weltweit einer der führenden Agrarproduzenten. Der Besuch hatte in Brasilien angesichts des Zeitpunkts Empörung ausgelöst.

Lawrow bei G20-Gesprächen eingetroffen: «Stoppt den Krieg!»

BALI: Der russische Außenminister Sergej Lawrow ist am Freitagmorgen unter großem Medienaufgebot zu den mit Spannung erwarteten Gesprächen der G20-Außenminister auf Bali eingetroffen. Lawrow wurde bei seiner Ankunft im Luxushotel Mulia im Badeort Nusa Dua von der indonesischen Außenministerin Retno Marsudi höflich, aber zurückhaltend begrüßt. Dabei waren vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine von den Umstehenden laute Rufe zu hören: «Stoppt den Krieg!» und «Wann beendet ihr diesen Krieg»?

Indonesien, das derzeit den G20-Vorsitz hat, hatte zuvor angeboten, zwischen Moskau und Kiew zu vermitteln. Alle Augen sind nun darauf gerichtet, wie die Gegner des russischen Krieges mit Lawrow umgehen. Seine Anwesenheit gilt als Test für eine mögliche Teilnahme von Kremlchef Wladimir Putin am Mitte November anstehenden G20-Gipfel, der ebenfalls auf Bali stattfindet. Mehrere Staaten haben ihre Teilnahme infrage gestellt, sollte er persönlich erscheinen.

Auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und ihr Amtskollegen aus den USA, Anthony Blinken, kamen am Morgen an dem Resort direkt am Meer an. Beide wurden von Retno Marsudi lächelnd und freundlich empfangen.

Baerbock hatte kurz nach ihrem Eintreffen auf Bali am Donnerstagabend gesagt, sie werde in ihrer Rede in Anwesenheit Lawrows «sehr deutliche Worte finden, dass wir diesen Bruch des internationalen Völkerrechts nicht akzeptieren». Das sonst übliche Familienfoto und eine offizielle Abschlusserklärung soll es wegen Lawrows Anwesenheit am Abend voraussichtlich nicht geben. Jedoch will die indonesische G20-Präsidentschaft am Ende der Beratungen eine Erklärung abgeben.