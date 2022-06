Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Freitag

London: Russland arbeitet weiter an Einkreisung von Sjewjerodonezk

LONDON: Die russischen Truppen in der Ukraine haben nach Einschätzung britischer Geheimdienst-Experten ihre Bemühungen fortgesetzt, den Ring um die Stadt Sjewjerodonezk von Süden zu schließen. «In den vergangenen 24 Stunden haben russische Kräfte wahrscheinlich weiterhin versucht, auf der Popasna-Achse die Oberhand zu bekommen, von der sie den Kessel von Sjewjerodonezk vom Süden her einkreisen wollen», hieß es in dem täglichen Update zum Ukraine-Krieg auf der Webseite des britischen Verteidigungsministeriums am Freitagmorgen.

Trotz Umfragen, die nahelegten, dass die Mehrheit der Russen den Krieg in der Ukraine unterstützt, gebe es «Elemente» in der russischen Bevölkerung, die aktiv und passiv ihre Opposition zum Ausdruck brächten, so die britischen Experten weiter. Eine aus Russen rekrutierte Einheit namens Freiheit-für-Russland-Legion nehme beinahe sicher an Kampfhandlungen auf Seiten der ukrainischen Streitkräfte teil.

Die Skepsis an dem Krieg sei besonders groß in Kreisen der Wirtschaftselite und der Oligarchen. So legten Ausreiseanträge nahe, dass 15.000 Dollar-Millionäre versuchten, Russland zu verlassen, hieß es in dem Geheimdienst-Update.

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor fast vier Monaten veröffentlicht die britische Regierung regelmäßig Geheimdienstinformationen zum Verlauf. Moskau wirft London eine gezielte Desinformationskampagne vor.

China lässt modernen dritten Flugzeugträger «Fujian» zu Wasser

PEKING: China hat einen neuen Flugzeugträger in Betrieb genommen, den modernsten des Landes. Das Schiff namens «Fujian» wurde am Freitag in Shanghai zu Wasser gelassen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Die «Fujian» gilt als fortschrittlichster Flugzeugträger der Volksrepublik. Im Unterschied zu den bisherigen beiden Schiffen verfügt sie nicht mehr über eine altmodische Startrampe, sondern über elektromagnetische Katapulte, mit denen die Flugzeuge in die Luft gebracht werden. Mit einer Verdrängung von 80.000 Tonnen ist sie auch größer als die Vorgänger.

In der Region und darüber hinaus wird Chinas derzeitige Aufrüstung mit Sorgen betrachtet. Das bevölkerungsreichste Land der Welt streitet mit seinen Nachbarn um Inseln und Riffe und beansprucht große Seegebiete mit bedeutenden Fischgründen, Rohstoffvorkommen und Schifffahrtsstraßen. Auch baut China seine Militärpräsenz aus. Mehrfach kam es zu Zwischenfällen zwischen chinesischen und US-amerikanischen Marineschiffen.

China hatte seinen ersten Flugzeugträger namens «Liaoning» 2012 in Dienst gestellt. Dabei handelt sich um ein umgebautes Schiff, das der Ukraine abgekauft wurde. Ende 2019 folgte die «Shandong», der erste selbstgebaute Träger. Alle drei Schiffe sind nach chinesischen Provinzen benannt.

Nach Ukraine-Besuch: Kanzler Scholz wieder in Polen angekommen

PRZEMYSL: Bundeskanzler Olaf Scholz hat seinen Aufenthalt in der von Russland angegriffenen Ukraine beendet. Der SPD-Politiker traf am Freitagmorgen mit einem Zug im polnischen Przemysl ein.

Von Polen aus war er am Mittwochabend zu seinem Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew aufgebrochen. Begleitet wurde er dabei vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi. In Kiew kamen sie an der Seite des rumänischen Staatschefs Klaus Iohannis mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zusammen.

Die vier EU-Staats- und Regierungschefs versicherten der Ukraine ihre Solidarität und machten sich dafür stark, dem Land den EU-Beitrittskandidatenstatus zuzusprechen.

Australiens neuer Premier Albanese nimmt an Nato-Gipfel teil

CANBERRA: Der neue australische Premierminister Anthony Albanese wird Ende Juni am Nato-Gipfel in Madrid teilnehmen. Ob er bei der Europa-Reise, die ihn auch nach Frankreich führt, das Kriegsland Ukraine besuchen wird, ließ der Labor-Chef in einem Interview mit Sky News Australia aber noch offen. Er fahre vorrangig zu dem Nato-Treffen, weil Australien von den Nicht-Nato-Staaten den größten Beitrag zur Unterstützung der Souveränität und der Menschen in der Ukraine leiste, erklärte er. Der Gipfel sei aber auch hinsichtlich anderer Themen sehr wichtig.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte Albanese im vergangenen Monat im Rahmen seiner Glückwünsche zu dessen Wahlsieg eingeladen, sein Land zu besuchen. Albanese hatte die Parlamentswahl im Mai klar gewonnen und den konservativen Regierungschef Scott Morrison abgelöst. Bereits unter Morrison hatte Australien zahlreiche Sanktionen gegen Russland wegen der Invasion in die Ukraine verhängt.