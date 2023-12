Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Donnerstag

Mehr als 640.000 Zeitsoldaten dienen beim russischen Militär

MOSKAU: Das russische Militär hat eigenen Angaben zufolge mehr als 640.000 Zeitsoldaten unter Vertrag. Das geht aus Dokumenten des Verteidigungsministeriums hervor, welche das Internetportal RBK am Donnerstag zitierte. Es ist das erste Mal seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, dass das Ministerium in Moskau die genaue Zahl Zeitsoldaten in den eigenen Reihen benennt.

Am 1. Dezember hatte Russlands Präsident Wladimir Putin per Dekret angeordnet, die Zahl der Soldaten beim russischen Militär um 170.000 auf insgesamt 1,32 Millionen zu erhöhen. Das war bereits die zweite Anhebung seit Kriegsbeginn, nachdem er erst im Sommer 2022 eine Vergrößerung der russischen Streitkräfte auf 1,15 Millionen Mann befohlen hatte. Das Verteidigungsministerium erklärte, dass die Vergrößerung der Armee durch das Anwerben von Freiwilligen für einen Dienst auf Zeit erfolgen soll.

Bei seiner Jahrespressekonferenz Mitte Dezember vor zwei Wochen hatte Putin mitgeteilt, dass in diesem Jahr knapp eine halbe Million Freiwilliger einen Vertrag als Zeitsoldat abgeschlossen hätten. Für seinen Angriffskrieg in der Ukraine hatte der Kremlchef zudem im Herbst 2022 rund 300.000 Männer bei einer Teilmobilmachung zwangsrekrutiert.