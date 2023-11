Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Donnerstag

«Nesawissimaja»: Ukraine sieht sich schon als Teil der Nato

MOSKAU: Zur Zusammenkunft des neuen Nato-Ukraine-Rates auf Ebene der Außenminister schreibt die russische Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Donnerstag:

«Kiew hat bei der Sitzung des Nato-Ukraine-Rates sein nationales Reformprogramm für das kommende Jahr vorgestellt, das die Vorbereitung des Landes auf den Beitritt zum Bündnis sicherstellen soll. Die Allianz betrachtet es bisher nicht als verbindliches Dokument, sondern als Wegweiser. Und fühlt sich Kiew schon im euroatlantischen Raum der Verteidigungsindustrie verankert. (...) Das Reformprogramm ist aber womöglich nicht die Eintrittskarte der Ukraine in die Nato.

Die Debatte über das Programm spiegelt offenbar auch tiefergehende Diskussionen über die Machbarkeit einer Nato-Mitgliedschaft der Ukraine wider. Es ist ja immerhin bekannt, dass eines der Hauptziele der im Februar 2022 von Russland begonnenen militärischen Spezialoperation von Anfang an genau darin bestand, den neutralen blockfreien Status des benachbarten ukrainischen Staates sicherzustellen. (...)

Gleichzeitig müssen die erklärten Pläne zur Bildung eines euroatlantischen Verteidigungsraums ernst genommen werden, weil seine potenziellen Teilnehmer in der Lage sind, die Rüstungsproduktion in Zukunft erheblich zu steigern. Dafür haben sie das Geld und die Technologien.»

Verletzte nach russischem Raketenangriff auf Pokrowsk in Ostukraine

POKROWSK: Infolge eines russischen Raketenangriffs sind in und um Pokrowsk im ostukrainischen Gebiet Donezk offiziellen Angaben zufolge mindestens zehn Menschen verletzt worden, darunter vier Kinder. Mindestens fünf weitere Zivilisten wurden am Donnerstagmorgen noch unter den Trümmern eines Hauses vermutet, wie der ukrainische Innenminister Ihor Klymenko auf Telegram schrieb. Ihm zufolge griffen die Russen mit Raketen vom Typ S-300 an. Auf Fotos war ein völlig zerstörtes Gebäude zu sehen.

Landesweit sei die Ukraine in der Nacht mit insgesamt 8 Raketen und 20 Kampfdrohnen angegriffen worden, hieß es vom Generalstab. Von den Drohnen seien 14 abgefangen worden. Im westukrainischen Chmelnytzkyj fielen Angaben von vor Ort zufolge Trümmer einer abgeschossenen Drohne auf das Gelände einer ehemaligen Fabrik. Verletzte gab es dort demnach aber keine.