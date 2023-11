Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Donnerstag

«De Standaard»: Die Front in der Ukraine bewegt sich kaum

BRÜSSEL: Zum Kriegsverlauf in der Ukraine meint die belgische Zeitung «De Standaard» am Donnerstag:

«Trotz des Einsatzes westlicher Waffen hat sich die Front kaum bewegt. Die Unterstützung eines aussichtslosen Konflikts bedeutet, dass die Rechnung dafür immer höher wird. Angesichts der durch steigende Zinsen ohnehin schon angespannten Haushaltslage ist dies kein einfaches Unterfangen.

Kann Selenskyj das Feuer seines Freiheitskampfes am Brennen halten? Es besteht die Gefahr, dass sich seine unablässige Forderung nach mehr Waffen gegen ihn wendet. Letztes Jahr standen westliche Regierungen noch Schlange, um ihm ihre Unterstützung zuzusichern. Doch es könnte der Zeitpunkt kommen, an dem sie den ukrainischen Präsidenten als Nervensäge betrachten.

Die große Frage ist, ob die ukrainische Armee den Kampf mit noch mehr Unterstützung und noch mehr Waffen gewinnen kann. Wenn die Antwort ja lautet, sollten wir nicht zögern. Was aber, wenn die Russen so hartnäckig sind, dass selbst zusätzliche Waffen den Konflikt nicht in eine entscheidende Richtung lenken können? Die Antwort auf diese Frage ist so erschreckend, dass sich niemand traut, sie zu stellen.»

Russische Flugabwehr: Drohnen über Krim abgefangen

MOSKAU: Die russische Flugabwehr hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau fünf ukrainische Drohnenangriffe auf die annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim abgewehrt. Am Donnerstagmorgen seien insgesamt sechs Versuche des «Kiewer Regimes, Terroranschläge zu verüben», vereitelt worden, teilte das Ministerium mit. Eine Drohne sei über dem Schwarzen Meer vernichtet, fünf weitere Flugobjekte über dem Gebiet der Krim abgefangen worden. Überprüfbar waren die Angaben zunächst nicht.

Russland führt seit mehr als 20 Monaten einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Diese wehrt sich mit westlicher Militärhilfe dagegen und hatte immer wieder erklärt, die bereits 2014 von Russland annektierte Krim zurückerobern zu wollen. Eine Reaktion aus Kiew zu den angeblichen Drohnenangriffen lag zunächst nicht vor.

Russland nutzt die Krim als Nachschubbasis für seinen Krieg gegen die Ukraine. In den vergangenen Wochen hat Kiew daher verstärkt immer wieder militärische Ziele auf der Krim attackiert. Unter anderem wurde dabei eine wichtige Werft, Schiffe der Kriegsmarine und ein Stützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte beschädigt.