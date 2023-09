Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Donnerstag

«La Repubblica»: China blickt skeptisch auf Putin-Kim-Treffen

ROM: Zu Chinas Blick auf das Treffen zwischen Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und Kremlchef Wladimir Putin in Russland schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» am Donnerstag:

«Die Skrupellosigkeit Putins, der, um auf die gigantischen Munitionsreserven Nordkoreas zurückgreifen zu können, die zur Abwehr der ukrainischen Gegenoffensive notwendig sind, bereit ist, Kim bei der Entwicklung von Atomraketen zu helfen, gefällt dem vorsichtigen (chinesischen Staats- und Parteichef) Xi Jinping nicht. Dieser bewegt sich in einem prekären Gleichgewicht zwischen der Nicht-Verurteilung des russischen Krieges gegen die Ukraine und dem Wunsch nach Wiederherstellung der Beziehungen, zumindest der Handelsbeziehungen, zu Europa und Amerika. (...)

Bei Pekings ausgeklügelten diplomatischen Signalen ist es vielleicht kein Zufall, dass eine Sprecherin in demselben Briefing, in dem sie «Frieden und Stabilität» auf der koreanischen Halbinsel wünschte, den Besuch von (dem Ukraine-Beauftragten des Vatikans) Kardinal Zuppi ankündigte, um zu betonen, dass «China in der Ukraine-Frage immer für den Frieden eintritt». Sorgfältig ausgearbeitete Botschaften, die jedoch signalisieren sollen, dass die Freundschaft zwischen Moskau und Peking nicht immer «grenzenlos» ist, wie Putin und Xi bei ihrem ersten Treffen nach dem Einmarsch in die Ukraine verkündet hatten.»

Explosionen auf der Krim nach Drohnenangriff

JEWPATORIJA: Bei einem Drohnenangriff auf die seit 2014 von Russland annektierte Krim hat es laut Medienberichten nahe der Großstadt Jewpatorija schwere Explosionen gegeben. «Vermutlich gab es einen Einschlag auf einem Stützpunkt der Flugabwehr zwischen den Stadtteilen Molotschnoe und Ujutnoje», berichtete der oppositionelle Telegram-Kanal Crimeanwind am Donnerstagmorgen. Das russische Militär hat den Treffer bislang nicht bestätigt, sondern lediglich den Abschuss von elf Drohnen gemeldet.

Anwohner hatten in den Nachtstunden die Explosionen gefilmt. Auf den Bildern und Videos ist aus großer Entfernung eine hohe Feuersäule am dunklen Himmel zu erkennen. Jewpatorija liegt an der Westküste der Krim und gilt als Kurort. Nach Angaben der Pressesprecherin der Heeresstelle «Süd» in der ukrainischen Armee, Natalja Humenjuk, befinden sich in der Gegend aber auch mehrere Militärobjekte. Diese seien ins Visier genommen worden, teilte sie mit.

Darüber hinaus ist russischen Angaben nach auch die «Sergej Kotow», ein Patrouillenboot der Schwarzmeerflotte, von Wasserdrohnen attackiert worden. Dieser Angriff sei abgewehrt, alle fünf für die Attacke genutzten unbemannten Wasserfahrzeuge zerstört worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit.

Erst am Mittwoch hatte die Ukraine mit Marschflugkörpern eine Kriegswerft in Sewastopol angegriffen und dabei neben den Docks auch ein großes Landungsschiff und ein U-Boot getroffen. Experten gehen nach Ansicht der Bilder von einem Totalschaden am Landungsschiff aus.