Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Donnerstag

Ukrainischer Außenminister empfiehlt Kritikern Schlachtfeld-Einsatz

TOLEDO: Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat Kritik am Verlauf der Gegenoffensive seines Landes mit deutlichen Worten verurteilt. «Kritik am langsamen Tempo der Gegenoffensive zu üben, bedeutet, dem ukrainischen Soldaten ins Gesicht zu spucken, der jeden Tag sein Leben hingibt und Kilometer für Kilometer ukrainischen Boden befreit», sagte er Donnerstag am Rande eines EU-Außenministertreffens im spanischen Toledo. Er empfehle allen Kritikern, den Mund zu halten und in die Ukraine zu kommen. Sie sollten dann dort versuchen, selbst einen Quadratzentimeter zu befreien.

Unter anderem die «New York Times» hatte zuletzt berichtet, dass die ukrainischen Streitkräfte in der Gegenoffensive gegen die russischen Angreifer nach Einschätzung westlicher Militärstrategen zu weit verteilt aufgestellt seien. Um durchzustoßen, müssten sie sich entlang der Hauptfront im Süden konzentrieren, schrieb die Zeitung in der vergangenen Woche unter Berufung auf nicht namentlich genannte US- und andere westliche Beamte. Kiew habe zu viele Soldaten, darunter einige der besten Kampfeinheiten, an den falschen Orten stationiert. Vor allem aus diesem Grund habe das ukrainische Militär auch Schwierigkeiten, den russischen Verteidigungsgürtel zu durchbrechen.

Weiteres Ramstein-Treffen zur militärischen Unterstützung der Ukraine

RAMSTEIN: US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat die sogenannte Ukraine-Kontaktgruppe zu einem weiteren Treffen auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz eingeladen.

Die fünfte Zusammenkunft dieser Art finde am 19. September statt, teilte die größte US-Air-Base außerhalb der Vereinigten Staaten am Donnerstag mit. Verteidigungsminister und Militärs beraten erneut über eine stärkere Unterstützung der Ukraine. Zur Kontaktgruppe gehören etwa auch Deutschland und Großbritannien. Wie bei früheren Treffen wurden auch Nicht-Nato-Staaten eingeladen. Russland führt seit dem 24. Februar 2022 einen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Kuleba: Es gibt kein einziges Argument gegen Taurus-Lieferungen

TOLEDO: Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat Deutschland erneut zur Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern für den Kampf gegen Russland aufgerufen. «Es gibt wirklich kein einziges objektives Argument gegen diese Entscheidung», sagte Kuleba am Donnerstag am Rande eines EU-Außenministertreffens im spanischen Toledo, an dem auch seine deutsche Kollegin Annalena Baerbock (Grüne) teilnahm. Er rufe «die deutsche Regierung konstruktiv, freundlich und ohne Druck» auf, diese Entscheidung zu treffen.

«Das ergibt Sinn, weil es unserer Gegenoffensive hilft und damit dazu beiträgt, den Krieg früher zu beenden», sagte Kuleba. Frankreich und Großbritannien lieferten bereits heute weitreichende Marschflugkörper.

Als Grund für die bisher ausgebliebene deutsche Entscheidung für Taurus-Lieferungen gelten Befürchtungen, dass die modernen Marschflugkörper von der Ukraine auch auf Ziele auf russischem Territorium abgefeuert werden könnten und dass Russland dann Vergeltung üben könnte. Es wird deswegen für möglich gehalten, dass sie vor einer Freigabe technisch so verändert werden sollen, dass sich Ziele in Russland mit ihnen nicht anfliegen lassen.

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) sagte in der vergangenen Woche im Deutschlandfunk zum Thema Taurus vage, es müssten noch «technische Details» geklärt werden. Es sei wichtig, nicht einfach etwas zu versprechen, «sondern dass das dann auch geliefert wird und funktioniert und dass die unterschiedlichen Systeme ineinandergreifen. Und das gilt jetzt auch für weitere Maßnahmen wie Marschflugkörper».

Großbritannien sieht Schwächen bei russischer Flugabwehr

LONDON: Die jüngsten Drohnenangriffe auf Russland offenbaren nach britischer Einschätzung Schwächen in der dortigen Flugabwehr. Im August habe Russland etwa 25 einzelne Drohnenangriffe hinnehmen müssen, schrieb das Verteidigungsministerium in London am Donnerstag. Die Ukraine hatte diese Woche ihren bislang massivsten Drohnenangriff gegen Ziele in Russland geflogen und in der Stadt Pskow mehrere russische Militärflugzeuge beschädigt.

Die Briten schrieben in ihrem täglichen Update beim Kurznachrichtendienst X (früher Twitter), viele unbemannte Drohnen hätten ihr Ziel erreicht, was wahrscheinlich bedeute, dass die russische Flugabwehr Probleme habe, sie aufzuspüren und zu zerstören.

«Russland wird wahrscheinlich seine Luftabwehrstellung in der Gegend zwischen der Ukraine und Moskau überdenken, um besser mit den Angriffen umzugehen», schrieben die Briten. Frühere Angriffe auf russische Militärbasen hätten auch dazu geführt, dass russische Flugzeuge auf andere Standorte verlegt worden seien. Das werde mit der Reichweite der Drohnen aber schwieriger. Russland werde wahrscheinlich über weitere Luftverteidigungssysteme an Flugplätzen nachdenken müssen, die es für gefährdet halte.

Das britische Verteidigungsministerium veröffentlicht seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine täglich Informationen zum Kriegsverlauf. Moskau wirft London Desinformation vor.

«Svenska Dagbladet»: Müssen der Ukraine alles geben, was wir können

STOCKHOLM: Die konservative schwedische Tageszeitung «Svenska Dagbladet» (Stockholm) meint am Donnerstag zur Unterstützung der Ukraine durch den Westen:

«Die ukrainische Sommeroffensive ist nicht so verlaufen, wie wir es uns gewünscht hatten - aber besser, als viele glauben. Und sie wird auch gut weitergehen, wenn wir die ukrainischen Streitkräfte nur mit mehr Munition unterstützen. Jetzt. Wenn die Ukraine weiterhin den gleichen Druck auf die russischen Truppen ausüben kann wie im August, werden die Russen im Spätherbst und spätestens im Frühwinter einen logistischen Zusammenbruch erleiden. Aber dafür müssen wir die Ukrainer mit allem unterstützen, was sie brauchen, und die Zeit drängt. Im November kommen Regen und Schlamm. Und russische Gegenmaßnahmen: Sie werden neue Minen legen und Reserven hinzufügen.

US-Außenminister Antony Blinken glaubt, dass Putin im Falle eines drohenden Verlusts der Krim zu Verhandlungen gezwungen sein könnte. Beschleunigen wir also die Versorgung mit Munition und Raketen. Darüber hinaus sollten wir die Ukraine mit einer modernen Luftwaffe und bei den Wiederaufbaubemühungen nach dem Krieg unterstützen. Wir verteidigen Schweden jetzt am besten am Dnipro.»

Moskaus Bürgermeister meldet erneut abgewehrten Drohnenangriff

MOSKAU: Die russische Flugabwehr hat offiziellen Angaben zufolge erneut eine Drohne auf den Weg in die Hauptstadt Moskau abgefangen. Bürgermeister Sergej Sobjanin teilte am Donnerstagmorgen mit, das unbemannte Flugobjekt sei zerstört worden. Es gebe nach ersten Erkenntnissen keine Verletzten oder Schäden. Einsatzkräfte seien vor Ort. Die Informationen ließen sich nicht unabhängig prüfen. Die Metropole ist nach russischen Angaben immer wieder Ziel ukrainischer Drohnenattacken.

Moskauer Medien berichteten am Morgen über neue Verzögerungen im Flugverkehr der Hauptstadt-Airports. In den vergangenen Nächten waren Starts und Landungen immer wieder unterbrochen worden wegen der Drohnengefahr. Die Angriffe auf Moskau, die mit Ausnahme von Sachschäden bisher weitgehend folgenlos blieben, stehen in keinem Verhältnis zu den massiven russischen Drohnenattacken gegen die Ukraine, die Tod und Zerstörung über das Land bringen.

Auch andere russische Regionen melden immer wieder den Abschuss von Drohnen. Die Region Brjansk nahe der Ukraine wehrte nach Behördenangaben am Mittwochabend zwei Drohnenangriffe ab. Besonders in russischen Grenzregionen gab es immer wieder auch Tote und Verletzte durch den Beschuss von ukrainischer Seite.

Russland führt seit mehr als 18 Monaten einen Angriffskriegs gegen das Nachbarland. Die Ukraine wehrt sich mit westlicher Militärhilfe gegen die Invasion.