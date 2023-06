Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Donnerstag

London: Heftige Kämpfe an verschiedenen Frontabschnitten

LONDON: In der Ukraine wird nach Angaben britischer Geheimdienstexperten weiterhin an mehreren Frontabschnitten heftig gekämpft. Die Ukrainer behielten dabei in den meisten Gebieten die Initiative, hieß es am Donnerstag im täglichen Geheimdienstbericht zum Krieg in der Ukraine des Verteidigungsministeriums in London. Die russischen Truppen seien wahrscheinlich angewiesen, so bald wie möglich zum Angriff überzugehen. So hätten tschetschenische Einheiten einen erfolglosen Versuch gemacht, den Ort Marjiwka nahe der Stadt Donezk einzunehmen.

Die Wasserstände seien nach dem Bruch des Kachowka-Staudamms im Süden der Ukraine am Mittwoch weiter gestiegen, dürften aber im Laufe des Donnerstags zurückgehen, so die Mitteilung der Briten weiter. Beschuss habe die Evakuierung von Zivilisten in den Überschwemmungsgebieten erschwert.

Das britische Verteidigungsministerium veröffentlicht seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine unter Berufung auf Geheimdienstinformationen täglich Informationen zum Kriegsverlauf. Moskau wirft London eine Desinformationskampagne vor.

«Politiken»: Niemals die unschuldigen Opfer in der Ukraine vergessen

KOPENHAGEN: Die liberale dänische Tageszeitung «Politiken» (Kopenhagen) kommentiert am Donnerstag die Zerstörung des Kachowka-Staudamms in der südukrainischen Region Cherson:

«Krieg bedeutet konkrete Schicksale. Menschen, die getötet werden, verletzt werden oder wie jetzt ihr Zuhause verlieren wegen der Zerstörung des Staudamms. Wer hinter der Explosion des riesigen Staudamms steckt, ist wie vieles andere im Krieg unklar. Was sicher ist: Die Zerstörung des Staudamms ist eine Katastrophe für viele unschuldige Menschen. Es sind die unschuldigen Opfer, die den Preis für einen Krieg bezahlen, der - so furchtbar das auch klingt - viel zu leicht zum Alltag wird für uns weit entfernt von der Front. Sie dürfen wir niemals vergessen. Gewöhnliche Menschen, die einfach nur ihr Leben in Frieden und Freiheit wie wir anderen leben wollen.»

Pence: Ukraine braucht Unterstützung gegen Russland

WASHINGTON: Der frühere US-Vizepräsident Mike Pence würde die Ukraine als Präsident der Vereinigten Staaten eigenen Worten zufolge weiterhin militärisch gegen Russland unterstützen. «Wir müssen den Menschen in der Ukraine die Fähigkeit geben, zu kämpfen», sagte Pence am Mittwoch (Ortszeit) bei einer Fragestunde mit Bürgern im TV-Sender CNN.

Dabei teilte er auch gegen seinen ehemaligen Chef, Ex-Präsident Donald Trump aus. Dieser habe Kremlchef Wladimir Putin bei dessen Einmarsch ein «Genie» genannt. «Ich kenne den Unterschied zwischen einem Genie und einem Kriegsverbrecher und ich weiß, wer im Krieg in der Ukraine gewinnen muss - und es sind die Menschen, die für ihre Freiheit und für die Wiederherstellung ihrer nationalen Souveränität in der Ukraine kämpfen», sagte Pence.

Pence hatte zuvor mit einem Video seine Bewerbung für die republikanische Präsidentschaftskandidatur öffentlich gemacht. Auch Trump tritt nach seiner Niederlage 2020 wieder an. Von 2017 bis 2021 war Pence Trumps Stellvertreter im Weißen Haus - mittlerweile haben sie ein schwieriges Verhältnis. Die Präsidentenwahl steht am 5. November 2024 an. Wer am Ende der offizielle Kandidat oder Kandidatin wird, entscheidet eine parteiinterne Vorwahl. Trump liegt in den Umfragen weit vor den anderen republikanischen Bewerberinnen und Bewerbern - doch noch kann viel passieren.