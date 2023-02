Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Donnerstag

ArcelorMittal ringt mit hohen Kosten und geringeren Auslieferungen

LUXEMBURG: Stark gestiegene Energiekosten, eine Abschreibung auf ein Werk in der Ukraine und der Rückgang der ausgelieferten Menge haben den Stahlhersteller ArcelorMittal im vergangenen Jahr belastet. Der Überschuss ging um 38 Prozent auf 9,3 Milliarden US-Dollar (8,7 Mrd Euro) zurück, wie der im Stahlgeschäft mit Thyssenkrupp konkurrierende Konzern am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Weil die Stahlpreise stiegen, wuchs der Umsatz um vier Prozent auf knapp 80 Milliarden Dollar, obwohl die Auslieferungsmenge sank.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebidta) ging um 27 Prozent auf rund 14 Milliarden Dollar zurück. Experten hatten allerdings mit einem noch stärkeren Rückgang gerechnet. Konzernchef Aditya Mittal rechnet bei den Auslieferungen im laufenden Jahr wieder mit einem Anstieg sowie mit einem positiven Kapitalzufluss aus dem operativen Geschäft. Er kündigte zudem höhere Investitionen an.

Elysée: Macron und Selenskyj reisen gemeinsam nach Brüssel

PARIS: Der französische Präsident Emmanuel Macron und sein ukrainischer Amtskollege Wolodymyr Selenskyj werden gemeinsam zum EU-Gipfel nach Brüssel reisen. Das bestätigte der Elysée-Palast in Paris am Donnerstagmorgen. Demnach fliegen die beiden Staatsmänner um 8.30 Uhr (MEZ) vom Militärflughafen Villacoublay ab. Selenskyj war am Mittwoch überraschend erst nach London und dann nach Paris gereist.

Bei den Besuchen in den drei europäischen Machtzentralen wirbt Selenskyj bei seinen westlichen Verbündeten um weitere Militärhilfe für den Abwehrkampf gegen die russische Invasion - insbesondere um Kampfjets. Nach einer Reise in die USA mit Zwischenstopp in Polen ist der Besuch in den drei europäischen Städten erst die zweite öffentlich bekannte Auslandsreise seit Beginn des russischen Angriffskrieges vor knapp einem Jahr.