Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Donnerstag

Chinas Präsident sieht Afghanistan «im Übergang von Chaos zu Ordnung»

TUNXI: Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping sieht Afghanistan an einem «kritischen Punkt im Übergang von Chaos zu Ordnung». Zu Beginn der dritten Außenministergespräche der Nachbarstaaten am Donnerstag in Tunxi in der südostchinesischen Provinz Anhui hob Chinas Präsident in einer schriftlichen Botschaft an die Teilnehmer hervor, dass ein «friedliches, stabiles, sich entwickelndes und florierendes Afghanistan» der Wunsch des afghanischen Volkes und im Interesse aller Länder sei.

China respektiere die Souveränität, Unabhängigkeit und territoriale Integrität Afghanistans und unterstütze dessen Streben nach Frieden, Stabilität und Entwicklung, unterstrich Xi Jinping. An dem Treffen nahmen außer Gastgeber Wang Yi unter anderen auch sein russischer Kollege Sergej Lawrow teil. Erstmals seit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine sind beide Außenminister am Vortag schon persönlich zusammengekommen.

China gibt Russland politisch Rückendeckung und stellt die USA und die Nato als Hauptschuldige der Ukraine-Krise dar. So hat China die Invasion bis heute auch nicht verurteilt und spricht wie Russland nur von einer «speziellen Militäroperation». Der Ukraine-Krieg steht am Freitag auch im Mittelpunkt des EU-China-Gipfels, zu dem die europäische Führungsspitze über Video mit Xi Jinping und Regierungschef Li Keqiang zusammenkommen.

Bei den seit Mittwoch laufenden, zweitägigen Afghanistan-Gesprächen gibt es drei Foren: So stand ein erweitertes Troika-Treffen auf dem Programm, zu dem China neben Russland die USA und zusätzlich Pakistan eingeladen hat. Von US-Seite sollte der US-Sondergesandte für Afghanistan, Tom West, teilnehmen. Auch treffen die Außenminister der Nachbarstaaten nicht nur allein zusammen, sondern auch mit der seit August herrschenden Taliban-Regierung. Dazu reiste der amtierende afghanische Außenminister, Amir Chan Muttaki, an. Teilnehmerländer sind auch der Iran, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan.

Russland bereitet «Referendum» im eroberten Cherson vor

KIEW: Russland soll nach Angaben des ukrainischen Generalstabs in der eroberten Großstadt Cherson ein «Referendum» über die Errichtung einer moskaufreundlichen «Volksrepublik» vorbereiten. Damit versuche die einmarschierte Armee, die Gebiete im Süden der Ukraine mit «zivil-militärischen Verwaltungen» zu kontrollieren, teilte der Generalstab in der Nacht zu Donnerstag mit.

Das Muster würde den mittlerweile von Russland als unabhängig anerkannten Separatistengebieten Donezk und Luhansk in der Ostukraine ähneln. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte unlängst von der Gefahr einer solchen «Abstimmung» gesprochen.

Das «Referendum» solle zur Gründung einer quasi-staatlichen «Volksrepublik Cherson» führen, teilte der ukrainische Generalstab mit. Die Angaben sind nicht unabhängig zu prüfen. Das strategisch wichtige Cherson mit knapp 300.000 Einwohnern spielt eine wichtige Rolle beim Schutz der Hafenstadt Odessa im Südwesten des Landes.

Der Generalstab warnte zudem unter anderem vor einer andauernden Bedrohung durch Marschflugkörper auf russischen Schiffen im Schwarzen Meer. So sei die Fregatte «Admiral Makarow» auf dem Marinestützpunkt Sewastopol auf der annektierten Halbinsel Krim mit Raketen vom Typ «Kaliber» nachgerüstet worden.