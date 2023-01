Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Donnerstag

Bevölkerungshöchststand in Deutschland durch Rekordzuwanderung

WIESBADEN: Zuwanderung auf Rekordniveau hat einer Schätzung zufolge die Bevölkerung Deutschlands Ende 2022 auf mindestens 84,3 Millionen Menschen anwachsen lassen.

«Damit lebten hierzulande so viele Menschen wie noch nie am Ende eines Jahres», teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mit.

Schätzungsweise seien 1,42 bis 1,45 Millionen Menschen mehr nach Deutschland gekommen als ins Ausland fortgezogen seien. Die sogenannte Nettozuwanderung sei so hoch gewesen wie noch nie seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 1950. «Neben der starken Zuwanderung der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine hat auch die Zuwanderung von Menschen anderer Nationalitäten deutlich zugenommen», erläuterte das Statistische Bundesamt.

Zugleich sei die Geburtenzahl zurückgegangen und die Zahl der Sterbefälle gestiegen. Das habe sich dämpfend auf das Bevölkerungswachstum ausgewirkt, erklärten die Fachleute. Insgesamt habe die Bevölkerungszahl vom Jahresende 2021 bis zum Jahresende 2022 um 1,1 Millionen Menschen zugenommen.

Selenskyjs Kanzleichef drängt auf Panzerlieferungen

KIEW: In Kiew hat der Chef des Präsidentenbüros, Andrij Jermak, vor dem Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe in Ramstein noch einmal auf die Lieferung von Panzern gedrängt. «Die Frage der Panzer für die Ukraine sollte so schnell wie möglich geklärt werden», schrieb Jermak am Donnerstag beim Nachrichtendienst Telegram. Das gelte ebenso für zusätzliche Flugabwehrsysteme. «Wir haben keine Zeit, die Welt hat diese Zeit auch nicht», unterstrich der 51-Jährige. Zögern koste ukrainische Menschenleben.

Am Freitag soll auf einem US-geführten Treffen in Ramstein über weitere Waffenlieferungen für die vor knapp elf Monaten von Russland angegriffene Ukraine entschieden werden.

Vor dem Treffen hat Russlands ehemaliger Präsident Dmitri Medwedew noch einmal Atomdrohungen erneuert. Die Nato-Länder planten in Ramstein, der Ukraine neue schwere Waffen zu liefern. «Keinem dieser Elenden kommt in den Kopf, die nächste elementare Schlussfolgerung zu ziehen: Die Niederlage einer Atommacht in einem konventionellen Krieg kann den Beginn eines Atomkriegs nach sich ziehen», drohte Medwedew am Donnerstag in seinem Telegramkanal. Atommächte verlören keine großen Konflikte, sagt der 57-jährige Stellvertreter von Kremlchef Wladimir Putin im russischen nationalen Sicherheitsrat.

EU-Ratschef Michel: Befinde mich auf dem Weg nach Kiew

BRÜSSEL: EU-Ratspräsident Charles Michel ist eigenen Angaben zufolge auf dem Weg in die ukrainische Hauptstadt Kiew.

Dort werde er sich unter anderem mit Präsident Wolodymyr Selenskyj und Mitgliedern des Parlaments treffen, sagte er am Donnerstagmorgen in einer Video-Stellungnahme auf Twitter. Es gehe etwa darum, welche konkreten Maßnahmen die Ukraine stärken könnten. Die Ukrainerinnen und Ukrainer kämpften um ihr Land. «Sie kämpfen für die Zukunft und die Zukunft ihrer Kinder. Aber wir alle wissen, dass sie auch für unsere gemeinsamen europäischen Werte und Grundsätze kämpfen», sagte Michel.

Polen mahnt zur Eile bei Leopard-Panzern für Ukraine

WARSCHAU: Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hat angedeutet, dass Polen Leopard-Panzer an die Ukraine liefern könnte, ohne auf eine deutsche Genehmigung zu warten.

In einem TV-Interview mit dem Sender Polsat News sagte er am Mittwochabend nach Angaben der Nachrichtenagentur PAP: «Die Zustimmung ist hier zweitrangig. Wir werden entweder schnell eine Einigung erzielen, oder wir werden selbst das Richtige tun.» - mit der Ukraine und «unseren Partnern in Westeuropa», dass die Panzer geliefert werden. Man werde Deutschland daher weiterhin zu einer schnellen Zustimmung drängen. Für langes Warten sei aber keine Zeit, weil Russland offensichtlich für Februar eine neue Offensive vorbereite.

«El País»: Europäer müssen Kiews Bitte um schwere Waffen nachkommen

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Donnerstag den Hubschrauber-Absturz bei Kiew, bei dem Innenminister Denys Monastyrskyj starb, und die möglichen Folgen der Katastrophe:

«Der abgestürzte Hubschrauber war eine zivile Maschine, die in bewohntem Gebiet in geringer Höhe flog, um der russischen Luftwaffe zu entgehen. Die gesamte Führung des Innenministeriums starb, als die Maschine auf eine Kindertagesstätte und ein Wohnhaus stürzte. Innenminister Monastyrskyj war einer der prominentesten Minister in der Regierung von Wolodymyr Selenskyj. Vermutlich war der dichte Morgennebel in Verbindung mit der Sperrung des Luftraums für Flüge in mittlerer Höhe Grund des Unglücks. Aber auch eine russische Beteiligung kann nicht ausgeschlossen werden.

Die Katastrophe mit vielen Opfern auch unter Kindern am Boden ist eine weitere schwere Belastung für die ukrainische Zivilgesellschaft, die mit enormem Mut die Strapazen und den extrem hohen Tribut an Menschenleben erträgt und versucht, trotz des ihr von Putin aufgezwungenen Martyriums ein normales Leben zu führen. Es liegt an den Europäern, auf Katastrophen dieser Art mit verstärkter humanitärer Hilfe zu reagieren und der Ukraine die Waffen zu liefern, die sie zur Abwehr des russischen Angriffs immer wieder fordert.»