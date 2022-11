Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Donnerstag

London: Russische Soldaten wohl frustriert über alte Fahrzeuge

LONDON: Nach enormen Verlusten fehlen Russland im Ukraine-Krieg nach Einschätzung britischer Geheimdienste moderne Kampffahrzeuge. Russische Soldaten seien mutmaßlich frustriert, dass sie alte Infanterie-Fahrzeuge nutzen müssten, die «Aluminiumdosen» genannt würden, hieß es am Donnerstag im täglichen Kurzbericht des britischen Verteidigungsministeriums.

Mitte Oktober hätten die russischen Einheiten im Angesicht ukrainischer Gegenangriffe mehr als 40 Fahrzeuge pro Tag verloren, was den Briten zufolge etwa der Ausrüstung eines gesamten Bataillons entspricht. In den vergangenen Woche habe Moskau mindestens 100 zusätzliche Panzer und Infanterie-Kampffahrzeuge aus belarussischen Beständen gekauft. Mutmaßlich sei es jedoch schwierig für die russischen Einheiten, ausreichend geeigneten Ersatz für das beschädigte Material zu beschaffen, was der Offensive Probleme bereite.

Das britische Verteidigungsministerium veröffentlicht seit Beginn des russischen Angriffskriegs Ende Februar unter Berufung auf Geheimdienstinformationen täglich Informationen zum Kriegsverlauf. Damit will London der russischen Darstellung des Geschehens entgegentreten und Verbündete bei der Stange halten. Moskau spricht von einer Desinformationskampagne.

Explosionen in russisch besetzter Stadt Melitopol

KIEW: In der russisch besetzten Stadt Melitopol in der Südukraine hat es in der Nacht zum Donnerstag mehrere schwere Explosionen gegeben. Das bestätigten Vertreter beider Seiten, wobei die Darstellungen auseinandergingen. Die russische Flugabwehr habe anfliegende ukrainische Raketen abgeschossen, schrieb ein Vertreter der Besatzungsverwaltung, Wladimir Rogow, auf Telegram.

Der vertriebene ukrainische Bürgermeister von Melitopol, Iwan Fedorow, sagte, es sei ein Fabrikgebäude mit einem russischen Stab darin beschossen worden. Unabhängig überprüfen ließen sich die Angaben nicht. Russland nutzt Melitopol als Verwaltungssitz für das teilweise eroberte Gebiet Saporischschja, das es für annektiert erklärt hat.

Der ukrainische Generalstab berichtete in seinem morgendlichen Lagebericht von russischen Angriffen bei den Städten Bachmut und Awdijiwka im Donbass. Aus der zentralukrainischen Stadt Krywyj Rih wurden Zerstörungen an einem Objekt der Stromversorgung gemeldet. Dort sei eine russische Drohnen eingeschlagen.

Agentur beklagt lückenhafte Dokumentation von Antisemitismus in EU

WIEN: Antisemitische Vorfälle werden aus Sicht der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA) in Europa nach wie vor nur lückenhaft dokumentiert. Ohne korrekte Daten sei die wirksame Bekämpfung antisemitischer Vorfälle schwierig, sagte FRA-Direktor Michael O'Flaherty am Donnerstag in Wien. «Es ist höchste Zeit, dass die EU-Länder ihre Bemühungen verstärken, die (...) Erfassung zu verbessern, damit Hass und Vorurteile gegenüber Juden besser bekämpft werden können.»

Nur 14 der 27 EU-Länder verfügten über nationale Strategien gegen Antisemitismus, hieß es. Ungarn und Portugal registrierten solche Fälle überhaupt nicht offiziell. Einige Staaten hätten allerdings nun zumindest entsprechende Pläne.

Grundsätzlich falle auf, dass die Corona-Pandemie und auch der Ukraine-Krieg antisemitische Tendenzen unter anderem durch Verschwörungstheorien befördert hätten. Gerade die Verbreitung von Hass-Postings im Internet spiele eine wichtige Rolle. In Deutschland hätten sich 2021 rund 3000 Straftaten mit mutmaßlichem antisemitischem Hintergrund ereignet, teilte die Agentur unter Berufung auf deutsche Behörden mit. Im Vorjahr lag die Zahl bei 2351.