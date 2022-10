Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Donnerstag

Chinas Außenpolitiker beschwören stärkeren «Kampfgeist» in Diplomatie

PEKING: Führende chinesische Außenpolitiker haben einen unerschrockenen «Kampfgeist» in der Diplomatie des Landes beschworen. «Wir können nicht durch Täuschungen ins Schwanken gebracht, durch Einschüchterung abgeschreckt oder durch Druck eingeschüchtert werden», sagte Vizeaußenminister Ma Zhaoxu am Donnerstag während des Kongresses der Kommunistischen Partei Chinas in Peking.

Auf die international umstrittene chinesische Rückendeckung für Russlands Präsidenten Wladimir Putin nach dem Einmarsch in die Ukraine wurde auf der ideologisch geprägten, sorgfältig orchestrierten Pressekonferenz nicht eingegangen. Vielmehr wurden allgemein «chinesische Weisheit und Lösungen» für internationale Probleme und die Führung durch den Staats- und Parteichef sowie der «Gedanken und Diplomatie von Xi Jinping» gepriesen.

Offenbar mit Blick auf die USA und ihre Verbündeten wandte sich die Vizeministerin der Internationalen Abteilung des Zentralkomitees, Shen Beili, entschieden gegen «jede Form von Vorherrschaft und Machtpolitik». «Wir wehren uns gegen eine Mentalität des Kalten Krieges, der Einmischung in innere Angelegenheiten anderer und zweierlei Maßstäbe», sagte Shen Beili.

Die «größte Bedrohung für die Weltordnung» sei es, kleine Zirkel zu bilden, ideologische Grenzen zu ziehen, eine Konfrontation durch Blockbildung zu schüren und andere zu «schikanieren», sagte auch Vizeaußenminister Ma Zhaoxu in einer Wortwahl, die auch immer im Zusammenhang mit den USA benutzt wird.