Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Donnerstag

Separatisten in Luhansk melden Beschuss durch ukrainische Seite

KIEW: Die ukrainische Armee soll binnen 24 Stunden sechs Mal Ziele in der selbst ernannten Volksrepublik Luhansk (LNR) beschossen haben.

Das berichtete die russische Agentur Tass mit Berufung auf Vertreter der LNR am Donnerstag. Demnach wurde bei dem Beschuss mindestens eine Zivilistin in der Stadt Pervomajsk verletzt. Zudem seien eine Gasleitung und eine Stromleitung beschädigt, in der Folge nun zwei Dörfer ohne Strom. Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden.

Australien will Streitkräfte deutlich vergrößern

CANBERRA: Australien will seine Streitkräfte deutlich vergrößern. Das militärische Personal werde bis 2040 von derzeit rund 60.000 auf 80.000 aufgestockt, teilte Premierminister Scott Morrison am Donnerstag mit. Es handele sich um die größte Militärexpansion seit 40 Jahren, hieß es. Dafür will die Regierung rund 38 Milliarden australische Dollar (25 Milliarden Euro) aufwenden.

«Dies ist eine bedeutende Investition in unsere zukünftige Truppe», sagte Morrison bei einem Besuch auf dem Militärstützpunkt Gallipoli Barracks in Brisbane. «Wir überlassen unsere Verteidigungsaufgaben nicht anderen. Wir übernehmen sie selbst.»

Verteidigungsminister Peter Dutton erklärte, mit Blick auf den Angriff Russlands auf die Ukraine und die angespannte Situation im Indopazifik sei die Aufstockung enorm wichtig. «Das hat eine abschreckende Wirkung und macht uns zu einem glaubwürdigeren Partner für Großbritannien, die Vereinigten Staaten und die Nato. Und wenn wir uns auf sie verlassen wollen, müssen sie sich auf uns verlassen können», sagte Dutton.

Erst vor wenigen Tagen hatte die Regierung angekündigt, an der Ostküste Australiens einen neuen Militärstützpunkt für Atom-U-Boote bauen zu wollen. Im vergangenen Jahr hatten die USA, Großbritannien und Australien eine neue «Sicherheitsallianz» bekanntgeben. Die US-Regierung unter Präsident Joe Biden will Australien den Erwerb von nuklearbetriebenen U-Booten ermöglichen, um Sicherheit und militärische Abschreckung im Indopazifik zu stärken.

Behörden: Drei Fluchtkorridore aus ukrainischer Region Sumy geplant

KIEW: Für Donnerstag sind einem ukrainischen Behördenvertreter zufolge drei Fluchtkorridore zur Evakuierung von Menschen aus der Region Sumy im Nordosten des Landes geplant. Diese führten aus den Städten Trostjanez, Krasnopillja und Sumy jeweils in Richtung der zentralukrainischen Stadt Poltawa, teilte der Chef der Gebietsverwaltung von Sumy, Dmytro Schywyzkyj, in der Nacht zu Donnerstag im Nachrichtenkanal Telegram mit. Der Beginn der Waffenruhe für die betreffenden Routen sei für 8.00 Uhr MEZ geplant.

Schywyzkij zufolge habe man noch andere Orte der Region für Fluchtkorridore eingereicht, diese allerdings noch nicht bestätigt bekommen. Fluchtkorridore sind Routen, über die sich Zivilisten unbehelligt in Sicherheit bringen können.

Die Großstadt Sumy ist laut Angaben des britischen Verteidigungsministeriums eingeschlossen. Nach Angaben von Schywyzkyj sind am Dienstag und Mittwoch fast 50.000 Menschen aus Sumy hinausgekommen. Am Mittwoch alleine hätten rund 10.000 Privatautos und 85 Busse die Stadt verlassen, insgesamt rund 44.000 Menschen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am Mittwochabend erklärt, für Donnerstag seien sechs Fluchtkorridore geplant. Es war zunächst unklar, ob die drei in der Region Sumy zu diesen sechs hinzukommen oder diese schon eingeschlossen sind. Bisher ist die Bilanz für die humanitären Korridore durchwachsen. Vor allem um die Evakuierung der südukrainischen Hafenstadt Mariupol wird seit Tagen gerungen. Mehrere Anläufe seit Sonntag waren gescheitert, vereinbarte Feuerpausen hatten nicht gehalten.

Grünen-Europaabgeordneter fordert Hausverbot für russische Lobbyisten

BRÜSSEL: Der Europapolitiker Daniel Freund fordert ein Hausverbot für russische Lobbyisten im Europaparlament. «Russische Staatsunternehmen und kremlnahe Firmen geben in Brüssel jährlich mehr als drei Millionen Euro für Lobbyismus aus», sagte der Grünen-Abgeordnete der Deutschen Presse-Agentur. «Es kann nicht sein, dass die, die Putins Krieg finanzieren, europäische Politik beeinflussen.»

Freund schickte eine entsprechende Liste mit elf Organisationen und Unternehmen, die seiner Ansicht nach enge Verbindungen zur russischen Regierung unter Kremlchef Wladimir Putin haben, an Parlamentspräsidentin Roberta Metsola. Darunter sind Firmen wie der Energieriese Gazprom, der Ölkonzern Rosneft sowie die Nord Stream 2 AG. Die Liste umfasst auch fünf Personen, die einen Hausausweis für das Parlament haben. Vier von ihnen sind einer Übersicht von Freund zufolge über den russischen Ölkonzern Lukoil akkreditiert, eine über Gazprom. Die gleiche Liste sendete Freund mit Blick auf die EU-Kommission an Kommissionschefin Ursula von der Leyen.

Metsola hatte in den vergangenen Woche bereits ein Hausverbot für Kreml-Vertreter angekündigt.

Ukrainische Behördenvertreter melden Beschuss mehrerer Städte

KIEW: Ukrainische lokale Behördenvertreter haben in der Nacht zu Donnerstag aus mehreren Städten Beschuss gemeldet. Russische Flugzeuge hätten die Umgebung der nordostukrainischen Großstadt Sumy bombardiert, schrieb der Chef der Gebietsverwaltung von Sumy, Dmytro Schywyzkyj, auf Telegram. In der Stadt Ochtyrka südlich von Sumy seien erneut Wohngebiete beschossen worden. Es gebe zudem Informationen, dass dort auch eine Gasleitung getroffen worden sei.

Der Bürgermeister der südukrainischen Stadt Mykolajiw berichtete ebenso von Beschuss durch Mehrfachraketenwerfer, aus nördlicher Richtung kommend. «Entweder sie testen die Robustheit unserer Kontrollpunkte, oder sie bereiten sich auf eine Offensive vor», sagte Bürgermeister Olexandr Senkewitsch in einem Live-Video auf Facebook. Er rief die Menschen dazu auf, im Keller zu übernachten. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.