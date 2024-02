Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Donnerstag

Tusk kritisiert US-Republikaner: Reagan dreht sich im Grab um

WARSCHAU: Polens Regierungschef Donald Tusk hat nach dem im US-Senat gescheiterten Gesetzesentwurf für weitere Ukraine-Hilfen die Republikaner kritisiert. «Liebe republikanische Senatoren von Amerika. Ronald Reagan, der Millionen von uns geholfen hat, unsere Freiheit und Unabhängigkeit zurückzugewinnen, muss sich heute im Grab umdrehen. Schämen Sie sich», schrieb Tusk am Donnerstag im sozialen Netzwerk X (vormals Twitter) mit Blick auf den 2004 verstorbenen 40. US-Präsidenten der Republikanischen Partei.

Bei einer Abstimmung in der Parlamentskammer hatten die Republikaner zuvor am Mittwoch einen von den Demokraten von US-Präsident Joe Biden vorgelegten Gesetzesentwurf blockiert, der ein milliardenschweres Hilfspaket für die von Russland angegriffene Ukraine vorsah. Damit scheiterte das wochenlang parteiübergreifend ausgehandelte Gesetzespaket, das auch Hilfen für Israel und schärfere Regelungen in der Einwanderungspolitik umfasste. Der frühe US-Präsident Donald Trump hatte zuvor Stimmung gegen die Einigung gemacht.

Reagan (1911-2004) amtierte von 1981 bis 1989 als US-Präsident und hatte mit seiner damals umstrittenen Politik der Aufrüstung und antikommunistischen Haltung entscheidend zum Ende des Kalten Krieges und zum Zusammenbruch der Sowjetunion beigetragen. In Polen hat der Republikaner, der in vielen westlichen Gesellschaften als «kalter Krieger» abgelehnt wurde, viele Bewunderer - in Warschau gibt es sogar ein Denkmal für ihn.

«Pravda»: Ukraine braucht für Wiederaufbau russisches Geld

BRATISLAVA: Die slowakische Tageszeitung «Pravda» schreibt am Donnerstag zur Debatte über die Verwendung russischen Auslandsvermögens für die Ukraine:

«Wenn die Ukraine die von Russland besetzten Gebiete befreit hat, erwartet sie eine weitere schwere Aufgabe: der Wiederaufbau des vom Krieg zerstörten Landes. Nach Schätzungen der Weltbank wird die Ukraine dafür in den nächsten zehn Jahren 511 Milliarden Dollar brauchen. Diese Summe steigt mit jedem Tag der russischen Aggression. Zu Beginn der russischen Aggression hat die EU russisches Geld auf europäischen Konten eingefroren. (...)

Es gibt gute Gründe dafür, dass wir dieses eingefrorene russische Geld für die Ukraine verwenden. In erster Linie ist das eine Sache der Gerechtigkeit. (Der russische Präsident Wladimir) Putin führt gegen die Ukraine einen Zermürbungskrieg. Städte wurden zu Ruinen, Natur und Felder zu Mondlandschaften. Der Aggressor sollte für die angerichteten Schäden bezahlen. Eine Finanzierung des Wiederaufbaus durch EU-Geld hat Grenzen. Für eine effektive Ukraine-Hilfe müssen wir also auch andere Quellen suchen.»