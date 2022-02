Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Donnerstag

Zitat: Boris Johnson über russischen Angriff

LONDON: «Diese abscheuliche und barbarische Unternehmung von Wladimir Putin muss scheitern.»

(Der britische Premierminister Boris Johnson am Donnerstag in London über den russische Angriff auf die Ukraine)

Grünen-Politiker Bütikofer für Sanktionen gegen Schröder

BERLIN: Angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine hat der grüne Europa-Abgeordnete Reinhard Bütikofer Sanktionen auch gegen Ex-Kanzler Gerhard Schröder (SPD) verlangt. «Es sollte geprüft werden, ob gegen ehemalige führende Politiker in der EU, die derzeit als Lobbyisten für Putins aggressive Politik agieren, persönliche Sanktionen verhängt werden können», sagte der frühere Grünen-Vorsitzende dem Nachrichtenmagazin «Der Spiegel».

Schröder, der als langjähriger Freund Putins gilt, ist Aufsichtsratschef beim staatlichen russischen Energiekonzern Rosneft. Außerdem hat der Sozialdemokrat Führungspositionen bei den Pipeline-Projekten Nord Stream und Nord Stream 2 - beide Erdgasleitungen durch die Ostsee verbinden Russland und Deutschland. Die noch ausstehende Inbetriebnahme von Nord Stream 2 ist inzwischen von der Bundesregierung auf Eis gelegt.

Für Wirbel sorgte Schröder zuletzt, als er mitten in der Eskalation vor dem Angriff Forderungen der Ukraine nach Waffenlieferungen als «Säbelrasseln» kritisierte. Die USA hatten am Mittwoch Sanktionen gegen die Nord-Stream-2-Betreibergesellschaft und deren deutschen Chef, Matthias Warnig, verhängt.

Die Ukraine in Zahlen

KIEW: Nach dem Ende der Sowjetunion wurde die Ukraine 1991 unabhängig. Doch das Land ist gespalten: Der Westen ist eher auf die EU ausgerichtet, der Osten traditionell auf Russland. Zahlen und Fakten:

Fläche: 603.550 Quadratkilometer (Deutschland: gut 357.500) Landwirtschaftlich genutzt: 71 Prozent der Landfläche Einwohner: 41,6 Millionen (2021) Regierungsform: parlamentarisch-präsidiale Republik Hauptstadt: Kiew (2,9 Mio. Einwohner) Lebenserwartung (2020): 76,2 (Frauen), 66,4 (Männer) Arbeitslosenquote (2020): 9,5 Prozent Währung: Griwna (100 Griwna rund 3 Euro) Internetnutzer: 70 pro 100 Einwohner Haupthandelspartner: China, Polen, Russland, Deutschland Exportgüter: Getreide, Eisen und Stahl, tierische Fette Importgüter: Mineralöl, Maschinen, Kraftfahrzeuge BIP 2020: 152 Milliarden US-Dollar BIP pro Einwohner: 3653 US-Dollar Pressefreiheit (2021): Rang 97 von 180 Ländern (Deutschland: Rang 13)

Nato-Generalsekretär rechnet nicht mit Angriff auf Bündnisgebiet

BRÜSSEL: Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sieht derzeit keine Gefahr, dass sich der russische Krieg gegen die Ukraine auf das Bündnisgebiet ausweitet. «Solange Russland weiß, dass ein Angriff auf einen Nato-Verbündeten eine Antwort des gesamten Bündnisses auslöst, werden sie nicht angreifen», sagte Stoltenberg am Donnerstag in einer Pressekonferenz. «Weil wir das stärkste Bündnis der Geschichte sind», fügte er hinzu.

Um die Abschreckung Russlands noch einmal zu verstärken, werden die Nato-Staaten allerdings dennoch zusätzliche Truppen an die Ostflanke schicken. «Es wird in den nächsten Tagen und Wochen mehr Kräfte im Osten des Bündnisses geben», sagte er. Darunter könnten auch Elemente der schnellen Eingreiftruppe NRF sein.

Zur NRF zählt zum Beispiel die auch «Speerspitze» genannte VJTF, die derzeit von Frankreich geführt wird. Deutschland stellt für die schnellste Eingreiftruppe des Bündnisses derzeit rund 750 Kräfte. Insgesamt stehen in diesem Jahr rund 13.700 deutsche Soldaten für die schnellen Einsatzkräfte der Nato zur Verfügung.

Nach Angaben Stoltenbergs sind schon jetzt 100 Kampfflugzeuge in hoher Alarmbereitschaft und sichern den Luftraum. Dazu seien vom hohen Norden bis zum Mittelmeer 120 Kriegsschiffe im Einsatz und in den Osten des Bündnisses seien bereits in den vergangenen Wochen Tausende zusätzliche Soldaten verlegt worden. «Die Nato wird alles tun, um die Bündnispartner zu verteidigen», sagte Stoltenberg am Donnerstag in Brüssel.

Friedensnobelpreisträger Muratow kritisiert Putins atomare Drohung

MOSKAU: Der russische Friedensnobelpreisträger Dmitri Muratow hat Kremlchef Wladimir Putin ein leichtfertiges Spiel mit atomaren Drohungen vorgeworfen. «Der Oberkommandierende dreht am Nuklearknopf wie an einem Schlüsselbund von einem teuren Auto», sagte der Chefredakteur der kremlkritischen Zeitung «Nowaja Gaseta» am Donnerstag in einer Videobotschaft. «Was kommt als nächstes: ein atomarer Schlag?» Wie sollten Putins Worte anders zu verstehen sein, fragte der im vergangenen Jahr mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Journalist.

Putin hatte in seiner Fernsehansprache zum Beginn der russischen Invasion in die Ukraine gewarnt, niemand solle versuchen, ihn an der Operation in dem Nachbarland zu hindern. Russland verfüge über ein modernes Atomwaffenarsenal und werde jeden Angreifer vernichten.

«Unser Land hat auf Befehl von Präsident Putin einen Krieg gegen die Ukraine begonnen», sagte Muratow. «Und niemand kann diesen Krieg stoppen.» Das sei ein Grund für Trauer und Scham, meinte Muratow. Zugleich zeigten er und seine Redaktion sich solidarisch mit der Ukraine: «Wir werden die Ukraine nie als Feind anerkennen.» Die nächste Ausgabe des Blatts an diesem Freitag solle deshalb auf Russisch und Ukrainisch erscheinen. Muratow meinte auch, nur eine Anti-Kriegs-Bewegung in Russland könne den Planeten noch retten.

Ukraine-Konflikt: Johnson kündigt «gewaltiges» Sanktionspaket an

LONDON: Der britische Premierminister Boris Johnson hat nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine ein «gewaltiges Paket an Wirtschaftssanktionen» angekündigt. In einer Fernsehansprache an die Nation sprach Johnson am Donnerstag von einer «riesigen Invasion zu Land, zu See und aus der Luft». Deshalb würden noch am Donnerstag in Abstimmung mit den Verbündeten Wirtschaftssanktionen beschlossen. Johnson deutete zudem an, dass Großbritannien weitere Waffen an die Ukraine liefern könnte.

Den russischen Präsidenten Wladimir Putin bezeichnete Johnson als Diktator, dessen «barbarische Unternehmung» scheitern müsse. Der Angriff auf die Ukraine sei «ein Angriff auf die Demokratie und die Freiheit in Osteuropa und der ganzen Welt». An die Menschen in der Ukraine gerichtet, sagte er: «Wir sind in diesem Moment des Leids bei euch. Wir beten für euch und eure Familien und stehen an eurer Seite.»

Noch am Abend wollte Johnson im Parlament die Sanktionen vorstellen. Die bisherigen britischen Maßnahmen gegen fünf russische Banken und drei Vertraute von Präsident Wladimir Putin waren weithin als zu lasch kritisiert worden.

Frankreich droht Russland mit entschlossener Antwort

PARIS: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat Russland nach dem Angriff auf die Ukraine mit schweren Folgen gedroht. «Auf diese Kriegshandlung werden wir ohne Schwäche antworten - kaltblütig, entschlossen und geeint», sagte Macron am Donnerstag in einer Ansprache an die Nation. Die Sanktionen entsprächen der russischen Aggression. «Im militärischen und wirtschaftlichen Bereich wie im Energiesektor werden wir keine Schwäche zeigen.» Man werde Russland außerdem vor dem UN-Sicherheitsrat zu Rechenschaft ziehen.

Macron sprach vom «schwersten Angriff auf den Frieden, die Stabilität in unserem Europa seit Jahrzehnten». «Mit dem Leugnen seiner Worte, mit der Ablehnung des diplomatischen Wegs, mit der Wahl des Kriegs hat Putin die Ukraine nicht nur angegriffen, sondern entschieden, die Souveränität der Ukraine mit Füßen zu treten.» Frankreichs Präsident sprach von einem «Wendepunkt in der Geschichte Europas und unseres Landes», der dauerhafte und tief gehende Auswirkungen auf das Leben und die Geopolitik Europas haben werde.

Macron sagte weiter: «In dieser Stunde der Not, in der die Phantome der Vergangenheit wieder lebendig werden und es zahlreiche Manipulationen gibt, geben wir nichts von unserer Einheit auf, der Einheit in Bezug auf unsere Prinzipien, unsere Freiheit, unsere Souveränität und Demokratie. Diese Prinzipien haben uns geschaffen und halten uns zusammen.» Hinter ihm war neben der französischen und der europäischen Flagge auch die der Ukraine zu sehen.

Italien kündigt mehr Engagement an der Nato-Ostflanke an

ROM: Italien will sich stärker in den Ländern an der Nato-Ostflanke engagieren. «Wir koordinieren uns gerade mit den Nato-Verbündeten, um sofort die Sicherheitsmaßnahmen an der Ostflanke des Bündnisses zu verstärken - und wir sind dabei, unseren schon maßgeblichen Beitrag am Militäreinsatz in den Ländern der Verbündeten, die direkt exponiert sind, zu verstärken», sagte Regierungschef Mario Draghi am Donnerstag nach einer Sitzung des Ministerrates in Rom. Der 74-Jährige sieht nach eigenen Angaben derzeit keine Möglichkeit für einen Dialog mit Russland. «Die Aktionen der russischen Regierung in diesen Tagen machen das unmöglich.»

Draghi erklärte weiter, die Ukraine sei ein «europäisches Land und eine befreundete Nation», deren Souveränität getroffen wurde. Er sprach dem ukrainischen Volk und Präsident Wolodymyr Selenskyj seine Solidarität aus. «Was in der Ukraine passiert, betrifft uns alle.» Kremlchef Wladimir Putin forderte er auf, seine Truppen abzuziehen und dem Blutvergießen ein Ende zu setzen.

Krieg in Ukraine - Kölner Karnevalisten sagen Rosenmontagsfest ab

KÖLN: Wegen des Kriegs in der Ukraine hat das Festkomitee Kölner Karneval das für Montag geplante Rosenmontagsfest mit einem Umzug im Rheinenergiestadion abgesagt.

Stattdessen werde man eine Friedensdemonstration mit Persiflage-Wagen auf Plätzen in der Kölner Innenstadt organisieren, sagte am Donnerstag ein Sprecher des Festkomitees der Deutschen Presse-Agentur. Das Rosenmontagsfest war als coronagerechter Ersatz für den Rosenmontagszug gedacht. Der Kölner Rosenmontagszug sollte dabei durchs Fußballstadion ziehen.

Südkorea will sich an Sanktionen gegen Moskau beteiligen

SEOUL: Südkorea will sich als Reaktion auf den Einmarsch Russlands in die Ukraine geplanten internationalen Sanktionen gegen Moskau anschließen. Präsident Moon Jae In verurteilte am Donnerstag das Vorgehen Russlands. Der Angriff könne unter keinen Umständen gerechtfertigt werden, wurde Moon von seinem Büro zitiert. Südkorea unterstütze die internationalen Bemühungen einschließlich wirtschaftlicher Sanktionen, die den Zweck hätten, «eine bewaffnete Aggression abzuwehren und die Situation friedlich zu lösen».

Der Nationale Sicherheitsrat Südkoreas rief Russland während einer Sitzung dazu auf, die Invasion in die Ukraine sofort zu stoppen. Die Teilnehmer hätten ihr großes Bedauern darüber geäußert, dass Russland gegen Völkerrecht verstoße.

Das Außenministerium in Seoul betonte später, dass sich Südkorea für den Fall einer «vollständigen Invasion» in die Ukraine an internationale Exportkontrollen gegen Russland beteiligen könne. Südkorea habe keine andere Wahl. Das Land erwäge jedoch nicht, eigene Strafmaßnahmen gegen Russland zu verhängen, wurde ein Ministeriumsbeamter von der nationalen Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.

Für Südkorea spielt Russland eine wichtige Rolle bei den Bemühungen, den Streit um das Atomwaffenprogramm Nordkoreas beizulegen. Russland war bisher wie die USA an einer nuklearen Abrüstung des Nachbarlandes interessiert. Zugleich setzte sich Moskau im Gegenzug für ein Entgegenkommen beim Atomprogramm für eine Lockerung der Sanktionen gegen Nordkorea ein.