Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Dienstag

Schwerer russischer Raketenangriff auf Kiew

KIEW: Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist am Dienstagmorgen Ziel eines schweren russischen Raketenangriffs geworden. Dabei habe Russland mehrere Hyperschallraketen des Typs Kinschal eingesetzt, teilte die ukrainische Luftwaffe mit. In der Millionenstadt waren nach Berichten von Einwohnern laute Explosionen zu hören. In mehreren Stadtteilen gebe es Stromausfälle, schrieb Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram. Es seien Anlagen der zivilen Infrastruktur getroffen worden; eine Gasleitung sei beschädigt. Auch Probleme mit der Wasserversorgung wurden gemeldet. Zunächst seien drei Verletzte gefunden und medizinisch versorgt worden, schrieb Klitschko.

Auch aus anderen Landesteilen, zum Beispiel aus dem östlichen Charkiw, wurden Luftangriffe gemeldet. Russland hat seine Bombardements auf das Nachbarland in den vergangenen Nächten verstärkt. Der Moskauer Angriffskrieg gegen die Ukraine dauert schon fast zwei Jahre an.

«Washington Post»: Einigkeit bei Ukraine-Hilfen dringend

WASHINGTON: Angesichts der verstärkten russischen Luftangriffe auf ukrainische Städte und der aggressiven Haltung Präsident Wladimir Putins fordert die «Washington Post» die US-Politik zum Handeln auf:

«Die Ukrainer sind zunehmend besorgt über das, was als Nächstes kommt. Die militärische und wirtschaftliche Unterstützung der EU und der Vereinigten Staaten ist zum Stillstand gekommen. In Brüssel ist die Blockade von Ungarns Moskau-freundlichem Ministerpräsidenten Viktor Orban das Problem. In Washington ist der Kongress das Problem, wo die Republikaner, die mehr Grenzsicherungsmaßnahmen verlangen, Präsident Bidens Bitte um zusätzliche 110 Milliarden Dollar Unterstützung ausbremsen, darunter 61,4 Milliarden Dollar für die Ukraine. (...) Die beste Antwort des Kongresses und des Weißen Hause auf Putins jüngste zerstörerische Salve ist, sich zusammenzuraufen und einen Kompromiss zustande zu bringen, der Hilfe für die Ukraine und Israel erlauben wird sowie ein Paket für die Südgrenze. Bleibt der Kongress untätig, wird der Druck auf die USA und Europa wachsen, die eingefrorenen 300 Milliarden Dollar russischer Vermögenswerte zu beschlagnahmen und der Ukraine zuzuleiten.»