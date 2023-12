Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Dienstag

Russisches Kriegsschiff im Krim-Hafen Feodossija getroffen

KIEW/MOSKAU: Die ukrainischen Luftstreitkräfte haben nach eigenen Angaben ein Kriegsschiff der russischen Schwarzmeerflotte auf der von Moskau annektierten Krim zerstört. Das große Landungsschiff «Nowotscherkassk» sei mit Marschflugkörpern im Hafen der Stadt Feodossija auf der Schwarzmeer-Halbinsel getroffen worden, teilte der Kommandeur der ukrainischen Luftstreitkräfte, Mykola Oleschtschuk, am Dienstag mit. In sozialen Netzwerken waren Fotos und Videos einer großen Explosion zu sehen. Die Echtheit der Aufnahmen und die Angaben Oleschtschuks konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden.

Der von Moskau eingesetzte Krim-Statthalter Sergej Aksjonow bestätigte bei Telegram in der Nacht eine «feindliche Attacke» samt Detonation und Feuer in der Region Feodossija. Das Gebiet sei abgeriegelt worden, Bewohner einige Häuser müssten woanders untergebracht werden, sagte er. Aksjonow forderte die Menschen auf, Ruhe zu bewahren.

Nach offiziell unbestätigten Berichten in sozialen Medien soll bei dem Angriff ein mit Drohnen beladenes Schiff getroffen worden sein. Der Chef der ukrainischen Präsidialverwaltung, Andrij Jermak, sagte in Kiew, dass es künftig keine russische Schwarzmeerflotte auf der Krim mehr geben werde. Die Ukraine hatte immer wieder russische Kriegsschiffe bei Angriffen schwer getroffen.

Die von Russland 2014 unter Bruch des Völkerrechts einverleibte Krim ist häufiges Ziel ukrainischer Angriffe. Die Halbinsel dient als wichtiger Punkt in Russlands Krieg gegen die Ukraine - von dort aus werden Moskaus Truppen im Süden des angegriffenen Landes mit Nachschub versorgt. Aus dem Schwarzen Meer greift Russland von Kriegsschiffen aus die Ukraine mit Drohnen und Raketen an. Die Führung in Kiew hat angekündigt, die Krim von der russischen Besatzung zu befreien.