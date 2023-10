Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Dienstag

London: Russen am Fluss Dnipro in der Region Cherson unter Druck

LONDON: Die russischen Invasionstruppen in der Ukraine sind nach Einschätzung britischer Geheimdienstexperten in der südlichen Region Cherson am Fluss Dnipro verstärkt unter Druck geraten. Das geht aus dem täglichen Geheimdienstbericht des Verteidigungsministeriums in London am Dienstag hervor. Demnach hat der Vizekommandeur der russischen Truppen in der Ukraine, Generaloberst Michail Teplinski, die Führung der Gruppe am Fluss Dnipro persönlich übernommen.

Teplinski habe den relativ erfolgreichen Rückzug der Russen im November 2022 ans Ostufer des Dnipro verantwortet und genieße hohes Ansehen bei russischen Generälen. Es sei dort in den vergangenen Wochen zu intensivierten Kämpfen gekommen durch ukrainische Versuche, den Russen die Kontrolle zu entreißen, hieß es Mitteilung weiter. «Teplinskis Berufung ist wahrscheinlich ein Hinweis auf den erhöhten Druck auf russische Truppen, die das Gebiet verteidigen».

Ukrainische Angriffe über den Dnipro abzuwehren und das Halten von besetztem Gebiet habe weiterhin eine hohe Priorität für die russischen Streitkräften, geht aus dem Bericht weiter hervor.

Das britische Verteidigungsministerium veröffentlicht seit Beginn des Kriegs gegen die Ukraine im Februar 2022 täglich Informationen zum Kriegsverlauf. Moskau wirft London Desinformation vor.

«Neatkariga Rita Avize»: Wandel in Deutschland durch Ukraine-Krieg

RIGA: Die lettische Tageszeitung «Neatkariga Rita Avize» beschäftigt sich am Dienstag mit den geopolitischen Auswirkungen von Russlands Krieg gegen die Ukraine auch auf Deutschland:

«Russlands Hauptexportgüter sind nicht mehr Öl und Gas, sondern Chaos, Konfusion und Unsicherheit. Ganz allgemeine Dinge und generelle Konzepte sind in Bewegung gekommen. Alles, was vor ein paar Jahren als stabil und ewig wie ein Fels galt, wie etwa der Frieden in Europa, ist nun ins Wanken geraten und schwierig geworden. Dass dies bei weitem keine Übertreibung ist, zeigt ein Blick nach Deutschland.

In ein Land, das in den letzten dreißig Jahren eine geradezu unanständig unterwürfige Friedfertigkeit verkörperte. Wer ist dort der beliebteste Minister der aktuellen Regierung? Wenn dies vor drei Jahren jemand gesagt hätte, hätte es keiner geglaubt. Doch es ist Verteidigungsminister Boris Pistorius. Derselbe, der vor einem möglichen Krieg in Europa warnt und eine aktive Aufrüstung fordert. Nochmal: Der deutsche Verteidigungsminister fordert eine aktive Aufrüstung. Hätte man sich das vor ein paar Jahren vorstellen können? Niemals.»

«Sme»: Schlechte Nachrichten für Ukraine aus den USA

BRATISLAVA: Die liberale slowakische Tageszeitung «Sme» schreibt am Dienstag zur US-Hilfe für die Ukraine und Israel:

«Aus den USA kommen sehr schlechte Nachrichten: Über die hundert Milliarden an Hilfe für die Ukraine und Israel, die (US-Präsident Joe) Biden in einem gemeinsamen Paket vorgeschlagen hat, wird wahrscheinlich getrennt abgestimmt. Die Trennung in eine Lex Ukraine und eine Lex Israel, die sich die Republikaner ausbedungen haben, muss noch nicht heißen, dass der Kongress eine der beiden begraben will. (...)

Getrennte Gesetze für die Ukraine und Israel zeichnen sich aber als bisher ernsthafteste Indizien für eine drohende Erschütterung der amerikanischen Ukraine-Russland-Politik ab. Und das gerade in einer Situation, in der beide großen Krisen mit Wucht daran erinnern, dass die Sicherheitsgarantien und das Engagement der USA unersetzlich sind. Eingekreist von terroristischen Staaten, Guerilla-Gruppen und Quasibefreiungs-"Bewegungen" würden ohne diese wahrscheinlich Israel und hundertprozentig die Ukraine nicht überleben.»