Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Dienstag

Baerbock: Stehen weiter Schulter an Schulter mit Ukraine und Moldau

CHISINAU: Außenministerin Annalena Baerbock hat der Ukraine und ihrer kleinen Nachbarrepublik Moldau anhaltende Unterstützung gegen Russland versprochen - trotz der Nahostkrise nach dem Terrorangriff auf Israel. «In diesen Tagen, wo uns die Lage in Nahost so im Atem hält, ist es mir wichtig, zu unterstreichen: Wir stehen weiter Schulter an Schulter mit der Ukraine und mit Moldau», sagte die Grünen-Politikerin am Dienstag in Chisinau, der Hauptstadt von Moldau, bei der vierten Moldau-Unterstützerkonferenz.

Deutschland werde Moldau bei Energiefragen, der wirtschaftlichen Stabilisierung und bei Reformschritten hin zu einem EU-Beitritt unterstützen und dafür im nächsten Jahr 95 Millionen Euro bereitstellen, sagte Baerbock. Moldau ist immer wieder Ziel russischer Desinformation und von Destabilisierungsversuchen.

Die bisherige Unterstützer-Plattform für Moldau solle zu einer Partnerschaftsplattform zur Begleitung des Landes auf dem Weg in die Europäische Union umgebaut werden, sagte Baerbock. Die Reformschritte Moldaus seien beeindruckend, man wolle diese insbesondere beim Institutionenaufbau, aber auch bei der Stabilisierung der Energieversorgung weiter unterstützen. Kurz vor dem Winter sei es «zentral, dass Energie nicht erneut als Waffe gegen die Ukraine, aber auch nicht gegen Moldau eingesetzt werden kann».

Die Moldau-Plattform war im April 2022 von Baerbock zusammen mit Frankreich und Rumänien als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine ins Leben gerufen worden. Bei drei Geber-Konferenzen in Berlin, Bukarest und Paris waren 2022 mehr als eine Milliarde Euro für Moldau zusammengekommen. Im Juni 2022 hatte Moldau wie die Ukraine den EU-Kandidatenstatus erhalten. In diesem Dezember soll entschieden werden, ob mit der Ukraine und Moldau Beitrittsverhandlungen aufgenommen werden.

Baerbock dringt auf rasche humanitäre Hilfe für Palästinenser in Gaza

CHISINAU: Außenministerin Annalena Baerbock hat angesichts der sich verschärfenden humanitären Lage schnelle Hilfe für die Menschen im Gazastreifen gefordert. «Es kommt nicht nur auf jeden Tag, es kommt mittlerweile auf Stunden an, dass nicht nur die Wasserversorgung wieder steht, sondern dass auch Lebensmittel, Medikamente nach Gaza kommen können», sagte die Grünen-Politikerin am Dienstag in Moldau am Rande einer Unterstützerkonferenz für die kleine Nachbarrepublik der Ukraine. Sie ergänzte: «Die Lage in Gaza ist hochdramatisch.»

Die humanitäre Hilfe sei nicht nur zentral für die Menschen in Gaza, «sondern auch für unsere Glaubwürdigkeit als internationaler Akteur» in der Nahost-Region, sagte Baerbock. Vor diesem Hintergrund und angesichts der uneingeschränkten Solidarität mit Israel müsse man «alles dafür tun, dass es nicht zu einem Flächenbrand in der Region» komme.

Die Herausforderung sei, «dass alles miteinander zusammenhängt in einer vernetzten, globalisierten Welt», sagte die Bundesaußenministerin mit Blick auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin, dessen Krieg in der Ukraine und der russischen Bedrohung für Moldau. Die furchtbare Krise in Nahost werde «natürlich von denjenigen jetzt genutzt (...), die ohnehin gehofft haben, dass sie die Welt weiter destabilisieren können». Deswegen sei es so wichtig, «dass die Strategie des Terrors der Hamas, aber auch die Strategie derjenigen Autokraten und Diktatoren auf dieser Welt, die nur Spaltung wollen, (...) nicht aufgeht».

Putin hoffe, dass wegen der Krise in Israel und Nahost die Unterstützung für die Ukraine nachlasse, warnte Baerbock. Das Gegenteil müsse der Fall sein: «Dass wir noch stärker gemeinsam die Menschen in der Ukraine unterstützen, genauso wie wir die Menschen in Israel und unschuldige Zivilisten der Palästinenser in diesen Zeiten unterstützen».