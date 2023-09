Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Dienstag

Russland meldet angeblichen Drohnenangriff auf AKW-Stadt Enerhodar

MOSKAU: Russland hat über einen angeblichen Drohnenangriff auf die besetzte südukrainische Stadt Enerhodar nahe des Atomkraftwerks Saporischschja berichtet. Zwei Drohnen seien am Montag abgefangen worden, vier andere hätten ihre Angriffe ausgeführt, aber keinen Schaden angerichtet, sagte der Chef russischen Atombehörde Rosatom, Alexej Lichatschow, am Dienstag der Agentur Interfax zufolge. Betroffen gewesen seien unter anderem ein Park sowie ein Gelände, auf dem sich ein Büro der Kremlpartei Geeintes Russland befindet.

Unabhängig überprüft werden konnten die Angaben zunächst nicht. Von der Ukraine gab es zunächst keine offizielle Reaktion. Russland hat Teile des Gebiets Saporischschja mit dem darin gelegenen Atomkraftwerk im Zuge seines seit mehr als anderthalb Jahren andauernden Angriffskriegs besetzt.

Lichatschow stellte die Drohnenangriffe als Reaktion auf die Scheinwahlen dar, die die russischen Besatzer am vergangenen Wochenende im von ihnen kontrollierten Teil Saporischschjas abgehalten hatten. International anerkannt werden die Ergebnisse, bei denen die Kremlpartei am Ende als haushoher Sieger präsentiert wurde, nicht.

«Hospodarske noviny»: EU braucht vor Ukraine-Beitritt Reformen

PRAG: Die liberale Tageszeitung «Hospodarske noviny» aus Tschechien schreibt am Dienstag zur EU-Beitrittsperspektive der gegen die russische Invasion kämpfenden Ukraine:

«In Kiew wird erwartet, dass die EU - einem Automatismus gleich - auf ihrem Dezember-Gipfel Beitrittsgespräche mit der Ukraine eröffnen wird. Doch auf der ukrainischen Seite fehlt die Fähigkeit zu begreifen, dass die EU zuerst selbst einen Prozess der inneren Reformen durchschreiten muss. Mit anderen Worten: Um die Ukraine aufnehmen zu können, muss sich die EU zunächst selbst stark verändern. (...) Doch für den Anfang würde es reichen, wenn auf beiden Seiten des Verhandlungstisches statt Kriegseuphorie etwas mehr Pragmatismus und Realismus vorherrschen würde. Denn übertriebene Erwartungen und daraus entstehende Enttäuschungen können leicht fatale politische Folgen haben - zum Beispiel in Form einer Zunahme von Populismus und Nationalismus. Und das würde nur dem gemeinsamen Feind im Kreml nützen.»

London: Moskauer Flugabwehr zum Schutz gegen Drohnen neu eingestellt

LONDON: Zum Schutz gegen ukrainische Drohnenangriffe hat Russland nach britischen Angaben seine Flugabwehr rund um Moskau neu eingestellt. «Seit Anfang September 2023 sind russische SA-22-Luftverteidigungssysteme rund um die Hauptstadt auf erhöhten Türmen und Rampen positioniert», teilte das Verteidigungsministerium in London am Dienstag in seinem täglichen Geheimdienst-Update mit. Ziel sei eine bessere Verteidigung gegen Drohnenattacken, «denen die Stadt derzeit an den meisten Tagen ausgesetzt ist».

Bereits seit Dezember 2022 und Angriffen auf die russischen Luftwaffenstützpunkte Engels und Rjasan hatte Russland das Flugabwehrsystem Panzir (Nato-Code: SA-22) auch auf den Dächern öffentlicher Gebäude in Moskau aufgestellt. Damit solle die Erkennung und Abwehr sogenannter Kamikazedrohnen ermöglicht werden. Vermutlich handele es sich aber um eine öffentlichkeitswirksame Maßnahme, um die Öffentlichkeit zu beruhigen und zu demonstrieren, dass die Behörden die Bedrohung unter Kontrolle haben, hieß es in London weiter.

Das britische Verteidigungsministerium veröffentlicht seit Beginn des russischen Angriffs gegen die Ukraine im Februar 2022 täglich Informationen zum Kriegsverlauf. Moskau wirft London Desinformation vor.