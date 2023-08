Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Dienstag

Berichte über Drohnenangriff auf Flugplatz von Pskow

PSKOW: Auf dem Flugplatz der nordwestrussischen Stadt Pskow haben sich nach örtlichen Berichten mehrere Explosionen ereignet. Die Armee wehre dort einen Drohnenangriff ab, schrieb Gouverneur Michail Wedernikow am frühen Mittwochmorgen in seinem Telegram-Kanal. Er veröffentlichte auch ein kurzes Video, auf dem ein heller Feuerschein über dem Flugplatz zu sehen und eine Explosion zu hören war. Nach vorläufigen Informationen sei niemand verletzt worden, schrieb Wedernikow.

Der Flugplatz ist Standort von Militärtransportflugzeugen der russischen Armee. Vier Transportflieger vom Typ Iljuschin Il-76 seien beschädigt worden, meldete die Agentur Tass unter Berufung auf Rettungsdienste. In der Stadt ist auch eine Fallschirmjäger-Division stationiert, die an der ersten Angriffswelle auf die Ukraine im Februar 2022 beteiligt war.

Selenskyj erinnert an die toten ukrainischen Soldaten

KIEW: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Bürger und Bürgerinnen seines Landes zum Gedenken an die getöteten Soldaten aufgerufen. «Viele Ukrainer haben heute jemanden, an den sie sich erinnern, jemanden, den sie ehren», sagte er in seiner Abendansprache am Dienstag, der in der Ukraine als Tag der Verteidiger begangen wird.

«Viele von uns waren heute in Gedanken bei ihren Angehörigen, Verwandten und Freunden, die sich derzeit im Krieg befinden. Diejenigen, die jeden Tag, jede Stunde ihr Leben für die Ukraine riskieren.» Der Tag sei eine «Mahnung für unser ganzes Land». Um des großen Leides willen solle jeder sich für die Ukraine einsetzen, sich um seinen Nächsten kümmern. «Die Ukraine muss siegen. Das ist für alle das Wichtigste», sagte Selenskyj in dem Video.

Die genauen Verluste der Ukraine an Menschen durch den von Russland begonnenen Krieg sind nicht bekannt. Die Zahl der getöteten Soldaten wird geheim gehalten. Doch nach Schätzungen sind sowohl Zehntausende Soldaten wie Zehntausende Zivilisten getötet worden. Im Land gibt es Millionen Binnenflüchtlinge, weitere Millionen sind ins Ausland geflüchtet.

General: Ukraine macht im Süden weiter Fortschritte

KIEW: Die ukrainische Armee macht nach eigenen Angaben bei ihrem Vorstoß an der südlichen Front weitere Fortschritte. «Wir drängen den Feind zurück», schrieb der Kommandeur der im Gebiet Saporischschja eingesetzten Truppen, Brigadegeneral Oleksander Tarnawskyj, am Dienstag auf seinem Telegram-Kanal.

Einzelheiten nannte er nicht, doch haben ukrainische Truppen mit der Eroberung des Ortes Robotyne eine erste starke russische Verteidigungslinie durchbrochen. Sie greifen nach übereinstimmenden Berichten nun die nächste russische Linie an, die den Weg in die besetzten Städte Tokmak und Melitopol versperrt. Ziel ist, das etwa 90 Kilometer entfernte Asowsche Meer zu erreichen und die russischen Truppen voneinander abzuschneiden.

Die ihm unterstellte Artillerie habe an einem Tag etwa 1200 Feuerbefehle ausgeführt, schrieb Tarnawskyj - ein Hinweis auf schwere Artilleriegefechte. Ukrainische Truppen setzten im Frontabschnitt Melitopol ihre Offensive fort, festigten erreichte Positionen und schalteten feindliche Artilleriestellungen aus, wie es im Abendbericht des Generalstabs in Kiew hieß. Die Angaben der Militärs sind meist nur mit Verzögerung zu überprüfen, wenn Experten Fotos oder Videos von der Front analysieren können.

Neues US-Militärpaket im Umfang von 250 Millionen Dollar für Ukraine

WASHINGTON: Die USA stellen der Ukraine zur Abwehr des russischen Angriffskriegs weitere Militärhilfe zur Verfügung. Das US-Außenministerium teilte am Dienstag in Washington mit, das Paket habe einen Umfang von 250 Millionen Dollar (rund 230 Millionen Euro). Es beinhalte unter anderem Munition für die Mehrfachraketenwerfer vom Typ Himars, Raketen für die Luftverteidigung und Artilleriemunition.

Die Vereinigten Staaten gelten als wichtigster Verbündeter der Ukraine im Abwehrkampf gegen die russische Invasion. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums haben die USA seit dem Kriegsbeginn Ende Februar 2022 militärische Hilfe im Umfang von mehr als 43 Milliarden US-Dollar (rund 39 Milliarden Euro) für Kiew bereitgestellt oder zugesagt.

US-Außenminister Antony Blinken erklärte in einer schriftlichen Stellungnahme: «Russland hat diesen Krieg begonnen und könnte ihn jederzeit beenden, indem es seine Streitkräfte aus der Ukraine abzieht und seine brutalen Angriffe einstellt.» Solange dies nicht geschehe, stünden die USA und ihre Partner geschlossen an der Seite der Ukraine.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dankte den USA und Präsident Joe Biden für die Hilfen. «Artillerie. Raketen, Munition für die Himars, Minenräumgerät - das ist, was unsere Kämpfer brauchen», schrieb Selenskyj im sozialen Netzwerk X (früher Twitter). «Freiheit braucht Schutz, und dieser Schutz wird stärker.»

Russland vermeldet Tote durch ukrainischen Beschuss des Grenzgebiets

BRJANSK: Russland wirft der Ukraine Artilleriebeschuss auf ein grenznahes Dorf im Gebiet Brjansk mit Todesopfern vor. Dabei seien in dem rund 15 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernten Dorf Klimowo mehrere Menschen getötet und weitere fünf Menschen verletzt worden, schrieb der Gouverneur der Region, Alexander Bogomas, in seinem Telegram-Kanal. Zu den Opfern sollen demnach auch Kinder zählen.

Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben derzeit nicht. Aus Kiew gab es zunächst keine Stellungnahme. Nach Angaben des Gouverneurs wurde beim Beschuss ein Gebäude einer Schule, sowie mehrere Wohnhäuser und administrative Einrichtungen beschädigt.

Immer wieder hat es in den vergangen Wochen Berichte über mutmaßlich ukrainische Angriffe auf russisches Gebiet gegeben. Zuletzt hatte Moskau am Sonntag und Montag von abgewehrten Drohnenangriffen über den Grenzregionen Brjansk und Kursk berichtet. Die Folgen der Angriffe stehen aber in keinerlei Verhältnis zu den Kriegsfolgen für die von Russland angegriffene Ukraine, wo bereits Tausende Zivilisten getötet wurden. Die Ukraine verteidigt sich seit rund 18 Monaten gegen den russischen Angriffskrieg.

EU-Verteidigungsminister besuchen «die Augen Europas»

MADRID: Vor ihrem informellen Treffen im spanischen Toledo haben die EU-Verteidigungsminister das Satellitenzentrum der Europäischen Union (SatCen) in Torrejón de Ardoz bei Madrid besucht. Das Zentrum sei «ein hervorragendes Beispiel dafür, was wir Europäer mit unserer Zusammenarbeit in den Bereichen Sicherheit und Verteidigung erreichen können», sagte die spanische Ministerin Margarita Robles am Dienstag. Robles hob die Bedeutung der Arbeit von SatCen bei der Unterstützung der Ukraine durch die EU hervor. «Indem wir die Ukraine unterstützen, unterstützen wir die Werte des Friedens, der Freiheit und der Demokratie», sagte sie.

Ziel des Treffens war die Stärkung der operativen Fähigkeiten zur Sicherstellung der intensiv und ständig wachsenden Tätigkeiten von SatCen. Die vom Rumänen Sorin Ducaru geleitete EU-Agentur mit circa 160 Mitarbeitern beschäftigt sich mit der Analyse und Auswertung von Satellitendaten und -bildern, die insbesondere der Krisenbeobachtung und der Konfliktprävention dienen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell bezeichnete SatCen als «die Augen Europas», deren Tätigkeit «in den vergangenen zehn Jahren zehn Mal zugenommen» habe.

Dank der Arbeit des Zentrums habe man zum Beispiel «ein genaues Bild von den Geschehnissen in der Ukraine», sagte Robles. Man wisse aber auch «was im Süden, im Mittelmeerraum und in Afrika, insbesondere in der Sahelzone, im Golf von Guinea oder im Indischen Ozean geschieht». Und man könne schnell und wirksam auf kritische Situationen reagieren, wie etwa auf die Notwendigkeit, europäische Bürger aus Konfliktgebieten zu evakuieren, erklärte die Ministerin.

Kuleba dankt Frankreich in Paris für politische Unterstützung

PARIS: Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat Frankreich vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieg für seine Hilfe gedankt. Es gehe dabei nicht nur um französische Waffen, sagte Kuleba am Dienstag in Paris bei einer Pressekonferenz mit der französischen Außenministerin Catherine Colonna. Es gehe auch um die immense politische Unterstützung durch Frankreich mit Blick auf die gewünschten Beitritte in die Europäische Union und das Militärbündnis Nato. Man werde Frankreich und dem französischen Volk für die geleistete Unterstützung auf ewig dankbar sein, sagte Kuleba.

Frankreichs Außenministerin Colonna betonte, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine sei noch immer eine der diplomatischen Prioritäten in Frankreich. Man werde die Ukraine so lange wie notwendig unterstützen. «Wir wissen, dass das eine absolute Notwendigkeit ist», sagte Colonna. Nicht nur, um die Ukraine zu verteidigen, sondern auch die kollektive Sicherheit und die Zukunft des internationalen Systems, das sich auf das Recht und nicht auf Gewalt stütze.

Kuleba, der zu einer Konferenz der französischen Botschafterinnen und Botschafter eingeladen ist, sollte am Nachmittag auch Präsident Emmanuel Macron treffen. Dabei sollte es unter anderem um die Bedürfnisse der Ukraine gehen, hieß es vorab aus dem Élyséepalast. Am Abend war für Kuleba ein Gespräch mit französischen Botschaftern in afrikanischen Ländern vorgesehen.

Ukraine erhält von Russland Leichen von Gefallenen

KIEW: Russland hat der Ukraine 84 Soldatenleichen übergeben. Die Übergabe sei entsprechend den Normen der Genfer Konventionen erfolgt, teilte das Reintegrationsministerium in Kiew am Dienstag mit. Nach der Identifikation der Leichen werden diese den Angehörigen zur Bestattung übergeben.

Wo die Übergabe erfolgte und ob die russische Seite ebenfalls ihre toten Kämpfer zurückerhielt, wurde nicht mitgeteilt. Offiziellen Mitteilungen zufolge hat Russland bisher rund 1500 ukrainische Gefallene überstellt.

Die Ukraine wehrt seit über 18 Monaten eine russische Invasion ab. Einem Bericht der New York Times zufolge gehen die USA von gut 70.000 getöteten ukrainischen und 120.000 getöteten russischen Soldaten aus. Verlustzahlen unterliegen auf beiden Seiten der Geheimhaltung.

«De Standaard»: Ukraine kämpft für europäische Werte

BRÜSSEL: Die EU sollte nach Ansicht von Ratspräsident Charles Michel zügig neue Mitglieder aufnehmen. Bis 2030 müssten sowohl die Beitrittskandidaten als auch die EU dafür bereit seien, sagte er. Dazu meint die belgische Zeitung «De Standaard» am Dienstag:

«Dass Charles Michel das Jahr 2030 als Datum für die Erweiterung der Europäischen Union anpeilt, zeigt, wie sehr wir von der Geschichte ins Schlepptau genommen werden. Die Erweiterung um Länder wie die Ukraine, Moldau, Albanien und Montenegro birgt so viele politische und praktische Hürden, dass sie auf den ersten Blick als ein unmögliches Unterfangen erscheint. Aber das war in früheren Phasen der EU-Integration oft der Fall. Jedes Mal erwiesen sich die historischen Umstände als reif, die Vorteile überwogen, Führungspersönlichkeiten gaben den Ausschlag, oder die Dinge entwickelten sich Schritt für Schritt soweit, dass es keinen Weg mehr zurück gab.

Jetzt sind es vor allem die Umstände, die ins Gewicht fallen. Vor zwei Jahren klang eine schnelle Erweiterung noch wie eine skurrile Idee. Aber das war, bevor Putin die Ukraine überfiel. Die Mitgliedschaft in der Nato ist für die Ukraine nach wie vor schwierig, aber die Tür zur Union steht nun wirklich offen. Auch für die Republik Moldau. Die EU hatte nicht damit gerechnet, dass sie sich in absehbarer Zeit so weit nach Osten ausdehnen würde. Aber die Ukraine kämpft auch im Namen der europäischen Werte.»

London: Sold in russischer Armee seit Kriegsbeginn stark gestiegen

LONDON: Seit Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine hat sich der Sold in der russischen Armee nach britischen Angaben deutlich erhöht. «Der Militärdienst in den russischen Streitkräften ist seit der Invasion immer lukrativer geworden», teilte das britische Verteidigungsministerium am Dienstag mit. Lohn und Bonusleistungen seien starke Motive, dem Militär beizutreten, «insbesondere für diejenigen aus den ärmeren Gebieten Russlands». Zugleich betonte die Behörde: «Es ist jedoch immer noch unwahrscheinlich, dass Russland seine Ziele bei der Rekrutierung von Freiwilligen für die Streitkräfte erreichen wird.»

Das britische Ministerium verwies auf Aussagen des russischen Präsidenten Wladimir Putin, der am 4. Februar 2022 - knapp drei Wochen vor Kriegsbeginn - den Sold eines Leutnants mit 81.200 Rubel im Monat angab. Inzwischen erhielten aber sogar schon mobilisierte Gefreite nach offiziellen Angaben 195.000 Rubel (aktuell 1887 Euro). Und viele Unteroffiziere, die in der Ukraine kämpfen, verdienen demnach mehr als 200.000 Rubel monatlich. «Dies ist mehr als das 2,7-fache des russischen Durchschnittslohns von 72.851 Rubel», hieß es in London weiter. Übertragen auf Großbritannien bedeute das ein Jahresgehalt von mehr als 90.000 Pfund (105.000 Euro).

Das britische Verteidigungsministerium veröffentlicht seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine täglich Informationen zum Kriegsverlauf. Moskau wirft London Desinformation vor.

Zwei ukrainische Drohnen zerstört

MOSKAU: Russland hat offiziellen Angaben zufolge erneut einen ukrainischen Drohnenangriff auf seinem Territorium abgewehrt. Die Luftabwehr habe zwei unbemannte Luftfahrzeuge über dem Gebiet Tula südlich von Moskau zerstört, teilte das russische Verteidigungsministerium am Dienstagmorgen in seinem Telegram-Kanal mit. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig prüfen.

Moskau hat in den vergangenen Wochen immer wieder von ähnlichen Drohnenangriffen berichtet und spricht dabei von ukrainischen Terroranschlägen. Die Angriffe stehen allerdings in keinem Verhältnis zu den massenhaften Attacken Russlands in seinem 18 Monate währenden Angriffskrieg gegen die Ukraine.