Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Dienstag

«De Telegraaf»: Unterstützung für Ukraine muss schneller kommen

AMSTERDAM: Die angekündigte Lieferung von F-16-Kampfjets an die Ukraine kommentiert die niederländische Zeitung «De Telegraaf» am Dienstag:

«Besser spät als nie, dürfte sich der ukrainische Präsident (Wolodymyr) Selenskyj gedacht haben. Bereits gleich zu Beginn der russischen Invasion hatte er den Westen um moderne Kampfflugzeuge gebeten. (...) Inzwischen wird eine länger anhaltende Pattsituation im Krieg befürchtet, wobei Machthaber (Wladimir) Putin darauf zu setzen scheint, dass die Unterstützung im Westen allmählich schwindet.

Erst Anfang des Jahres sind wichtige Waffenlieferungen - vom Patriot-Luftabwehrsystem bis zu modernen Panzern - angelaufen. Die - unbegründete - Furcht vor einer Eskalation sorgte monatelang für Zurückhaltung, während die russischen Truppen gerade im Winter aufgrund des Chaos in den eigenen Reihen verwundbar waren.

Vorerst kann Russland noch von seiner Luftüberlegenheit profitieren, da die F-16 erst im nächsten Jahr einsetzbar sein werden. Die Unterstützung des Westens ist nach wie vor dringend erforderlich und muss schneller kommen, wenn die Ukraine in die Lage versetzt werden soll, die russischen Besatzungstruppen letztendlich zu vertreiben.»

Angriff mit Shahed-Drohnen auf Saporischschja

SAPORISCHSCHJA: Die Stadt Saporischschja im Südosten der Ukraine ist Medienberichten zufolge in der Nacht zum Dienstag mit Shahed-Drohnen angegriffen worden. In der Region seien Explosionen zu hören gewesen. Zuvor hatte die ukrainische Luftwaffe bei Telegram mitgeteilt, dass eine Gruppe der Angriffsdrohnen in der Nähe der Stadt gesichtet worden sei. Durch die Druckwelle von Explosionen seien vier Hochhäuser beschädigt worden, schrieb der Sekretär des Stadtrates, Anatolij Kurtjew, auf Telegram. Niemand sei verletzt worden. Russland hat in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine immer wieder auch Drohnen iranischer Bauart eingesetzt.

In der Stadt Kriwyj Rih beschädigte der Einschlag einer russischen Rakete etwa 20 kleine Häuser, wie die örtlichen Behörden mitteilten. Dabei sei ein Mann leicht verletzt worden. Die Ukraine verteidigt sich seit 18 Monaten gegen die russische Invasion.