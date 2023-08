Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Dienstag

«La Vanguardia»: Nur Gespräche können Ukraine-Konflikt beenden

MADRID: Zum Verlauf der ukrainischen Gegenoffensive und den neuen Drohnenattacken auf russischem Boden schreibt die spanische Zeitung «La Vanguardia» am Dienstag:

«Der Krieg in der Ukraine wird immer mehr zu einer Abfolge von Zusammenstößen ohne Sieger und Verlierer. Die Hoffnungen auf einen Erfolg der am 4. Juni gestarteten militärischen Gegenoffensive der Ukraine schwinden, weil die russische Armee eine Strategie gefunden hat, um den Vormarsch weitgehend zu blockieren (...). Die Folgen (der jüngsten ukrainischen Drohnenangriffe) sind unvorhersehbar. Als Vergeltungsmaßnahme verstärkte Russland gestern den Beschuss mehrerer ukrainischer Städte (...) und der Kreml hat erneut vor einem möglichen Einsatz von Atomwaffen gewarnt.(...)

Dieser Konflikt, der inzwischen in einen Zermürbungskrieg ausgeartet ist, ist für beide Länder sehr kostspielig. Und er kommt auch Europa teuer zu stehen. Vor diesem Hintergrund sind Verhandlungen die einzige Lösung, so unwahrscheinlich uns Friedensgespräche heute auch erscheinen mögen, weil die Positionen von Moskau und Kiew so weit voneinander entfernt sind.»

London: Russische Truppen im Süden der Ukraine unter Druck

LONDON: Die ukrainische Gegenoffensive setzt nach Einschätzung britischer Geheimdienste die russischen Besatzungstruppen im Süden der Ukraine unter Druck. «Zu den allgemeinen Problemen der russischen Kommandeure im Süden dürften knappe Bestände an Artilleriemunition, ein Mangel an Reserven und Probleme bei der Sicherung der Flanken der verteidigenden Einheiten gehören», teilte das britische Verteidigungsministerium am Dienstag mit.

Die Kämpfe konzentrieren sich demnach vor allem auf zwei Abschnitte. Südlich der Stadt Orichiw stehe den ukrainischen Angreifern die 58. Armee gegenüber. Diese Truppe habe höchstwahrscheinlich mit Kampfmüdigkeit und Abnutzung in vorgeschobenen Regimentern zu kämpfen, die sich seit mehr als acht Wochen in intensiven Gefechten befänden.

Weiter östlich bei Welyka Nowosilka setzten sich die russischen Truppen aus Einheiten des Östlichen und des Südlichen Militärbezirks zusammen, was zu Abstimmungsproblemen führe. «Teile der 5. Armee dürften besonders unter Druck stehen und wahrscheinlich auch das Gefühl haben, dass eine Rotation aus der Frontlinie längst überfällig sei», hieß es in London weiter.

Das britische Verteidigungsministerium veröffentlicht seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine im Februar 2022 täglich Informationen zum Kriegsverlauf. Moskau wirft London Desinformation vor.

Moskau: Wieder Drohnenangriffe abgewehrt

MOSKAU: Die russische Hauptstadt Moskau ist nach Angaben von Bürgermeister Sergej Sobjanin erneut Ziel eines feindlichen Drohnenangriffs geworden. Mehrere Drohnen seien in der Nacht zu Dienstag beim Versuch nach Moskau zu fliegen, mithilfe von Luftverteidigungssystemen abgeschossen worden, teilte Sobjanin in seinem Blog im Nachrichtendienst Telegram mit. Eine Drohne habe die Fassade eines Hochhauses beschädigt. Informationen über Verletzte gebe es nicht. Laut staatlicher Nachrichtenagentur Tass traf eine Drohne das Hochhaus der Stadtverwaltung, im 17. Stockwerk gebe es Schäden.

Laut russischen Verteidigungsministerium habe es sich um ukrainische Drohnen gehandelt, berichtete Tass. Zwei seien über Moskau abgeschossen worden. Eine habe die Stadt getroffen. Der Agentur Tass zufolge gab es auch auf dem Moskauer Flughafen Wnukowo wegen der Gefahrenlage zeitweilig keine Starts und Landungen. Flüge seien umgeleitet worden. Kiew hat eine Beteiligung an Drohnen-Attacken offiziell nicht eingestanden.

Die Millionenmetropole war bereits mehrfach Ziel von Drohnenangriffen, die allerdings in keinem Verhältnis stehen zu den massenhaften Attacken Russlands in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine. Moskau beschießt auch die Hauptstadt Kiew immer wieder mit Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern. Es gab in Kiew Tote, Verletzte und massive Schäden. Russland führt gegen die Ukraine seit mehr als 17 Monaten einen zerstörerischen Angriffskrieg.