Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Dienstag

Litauens Nato-Botschafter: Keine Nato-Einladung für Kiew bei Gipfel

VILNIUS: Die Ukraine wird nach Angaben des litauischen Nato-Botschafters beim Gipfel des Verteidigungsbündnisses in Vilnius keine Einladung in die westliche Allianz erhalten. Es werde keine Einladung geben, sagte Deividas Matulionis am Dienstag im litauischen Radio. «Aber es wird ein viel klareres Verfahren eingeführt, wie diese Einladung zustande kommen könnte, wenn die Bedingungen stimmen.»

Angesprochen auf Bedenken, dass eine Formulierung, wonach die Ukraine erst nach dem Krieg in die Nato aufgenommen werden solle, Russland dazu ermutigen könnte, den Krieg hinauszuzögern, sagte der Botschafter: «Genau das wird nicht gesagt werden, weil wir uns auch darüber im Klaren sind, was das bedeuten würde.» Die finale Fassung der Gipfel-Erklärung werde aber noch verhandelt, sagte er. Es sei wahrscheinlich, dass es bis Dienstagmittag einen Text geben werde, in dem der Weg für eine Mitgliedschaft der Ukraine in der Nato definiert werde, sagte Matulionis.

Beim Spitzentreffen im litauischen Vilnius am Dienstag und Mittwoch wird es darum gehen, wie die von Russland angegriffene Ukraine an das Bündnis herangeführt werden kann und welche Sicherheitsgarantien ihr infolge des russischen Angriffskriegs gegeben werden können.

Britischer Geheimdienst: Moskau setzt wohl Baufirmen unter Druck

LONDON: Nach Einschätzung des britischen Geheimdiensts könnte die Moskauer Stadtverwaltung Baufirmen bei der Rekrutierung für den russischen Krieg in der Ukraine unter Druck setzen. Sie drohe höchstwahrscheinlich damit, Baufirmen die Aufträge zu entziehen, wenn sie die Quoten für die Bereitstellung von «Freiwilligen» für den Einsatz in der Ukraine nicht erfüllten, teilte das Verteidigungsministerium in London am Dienstag mit.

Berichten zufolge sei einem Unternehmen ein Ziel von 30 Freiwilligen bis Ende August gesetzt worden, schrieb das Ministerium bei Twitter. Betroffen sein könnten vor allem ethnische Minderheiten aus ärmeren Regionen Russlands wie Dagestan und zentralasiatischen Staaten, die den Großteil der Moskauer Bauarbeiter ausmachten.

Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin befürworte die Maßnahme «höchstwahrscheinlich» mindestens aus taktischen Gründen, vermuten die Briten. Damit setze er seinen Kurs fort, die Auswirkungen des Konflikts auf wohlhabendere Moskauer kleinzuhalten, während er gleichzeitig den Eindruck erwecke, den Kriegseinsatz zu unterstützen.

Das britische Verteidigungsministerium veröffentlicht seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine unter Berufung auf Geheimdienstinformationen täglich Informationen zum Kriegsverlauf. Moskau wirft London eine Desinformationskampagne vor.

«Rzeczpospolita»: Schwierige Botschaft der Nato an die Ukraine

WARSCHAU: Zur Frage einer Nato-Mitgliedschaft für die Ukraine schreibt die polnische Zeitung «Rzeczpospolita» am Dienstag:

«Soll die Ukraine schon jetzt Nato-Mitglied werden? Vierzig Prozent der Polen sind dafür. Dies wird jedoch weder jetzt, auf dem in Vilnius beginnenden Nato-Gipfel, noch für lange Zeit danach geschehen. Das weiß auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, weil das die wichtigsten Akteure des Bündnisses, angeführt von den USA und Deutschland, erklärt haben. Eigentlich ist das logisch und vernünftig. Wenn wir Kiew jetzt, vor dem Ende des Krieges, einladen würden, kämen wir dem Alptraum des Westens näher, in einen direkten Konflikt mit Moskau hineingezogen zu werden.

Diese Logik ist jedoch auf die Fehler des Westens zurückzuführen. Er hat selbst zu dieser Situation beigetragen. Ja, es gibt viel mehr Hilfe für die Ukraine, als man vor Ausbruch des Krieges angenommen hätte. Aber wenn es um Waffen geht, dann ist es zu wenig und zu spät. Im Ergebnis ist es für die Ukrainer jetzt sehr schwierig, ihr Land zurückzuerobern. Wann soll denn diese Einstellung der Kämpfe kommen, nach der sich der Westen, wie er erklärt, um die künftige reale Sicherheit der Ukraine kümmern wird? Steckt hinter dieser Erklärung nicht eine Botschaft: Die Ukraine wird sich eines Tages damit abfinden müssen, einen Teil ihres Territoriums zu verlieren?»

Stoltenberg erwartet von Gipfel verstärkte Hilfe für die Ukraine

VILNIUS: Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg erwartet vom Gipfeltreffen in Litauen ein Signal für eine stärkere Unterstützung der Ukraine.

Besonders wichtig sei es, die weitere Versorgung der Ukraine mit Munition zu sichern, sagte Stoltenberg vor dem offiziellen Beginn des Spitzentreffens am Dienstag in Vilnius. Auf die Frage, ob der Gipfel dem von Russland angegriffenen Land für die Zeit nach dem Krieg Sicherheitsgarantien geben werde, sagte Stoltenberg, er erwarte klare Entscheidungen für eine Fortsetzung und Verstärkung der Ukraine-Hilfe. «Und ich bin auch zuversichtlich, dass die Verbündeten zur Frage einer Mitgliedschaft bekräftigen werden, dass die Ukraine ein Mitglied werden wird.».

«Le Figaro»: Die Ukraine verdient Nato-Mitgliedschaft

PARIS: Zum Nato-Gipfel in Litauen schreibt die französische Tageszeitung «Le Figaro» am Dienstag:

«(...) Es ist an der Zeit, sich langfristig zu engagieren, indem sie eine Botschaft der Solidarität an Kiew und des Widerstands gegen den Imperialismus Moskaus senden.(...) Die Nato hat ihre Wette gegen Russland bereits abgeschlossen und könnte sie wahrscheinlich verlieren, wenn sie ihre Strategie nicht zu Ende denken würde. (...) Die Ukraine hat sich die Eintrittskarte verdient, Putin hat die Situation geschaffen, die er um jeden Preis vermeiden wollte: Da wir nun einmal an diesem Punkt sind, können wir auch die historische Verantwortung übernehmen, dies zur Kenntnis zu nehmen, ohne uns hinter Unklarheiten zu verstecken.»

US-Institut: Kiew erzielt bei Gegenoffensive wichtige Geländegewinne

WASHINGTON: Die Ukraine hat seit Beginn ihrer Gegenoffensive vor fünf Wochen nach Einschätzung von US-Experten fast so viel Terrain befreit wie Russland in mehr als sechs Monaten erobert hatte. Seit dem 4. Juni habe das ukrainische Militär etwa 253 Quadratkilometer Land zurückerobern können, teilte das US-Institut für Kriegsstudien (ISW) mit Sitz in Washington am Montag (Ortszeit) auf Grundlage eigener Daten mit. Im Vergleich dazu habe Russland während seiner am 1. Januar gestarteten Winteroffensive in sechs Monaten 282 Quadratkilometer erobern können, so das ISW. Das Institut verweist darauf, dass es eigene Daten verwendet, um die Bodengewinne beider Länder vergleichen zu können.

Russland hatte das Nachbarland am 24. Februar 2022 angegriffen. Seitdem wehrt sich die Ukraine gegen die Invasoren und wird dabei militärisch und finanziell von westlichen Staaten unterstützt. Die mit großen Erwartungen verknüpfte Gegenoffensive der Ukraine läuft seit Anfang Juni. Nach Einschätzung auch westlicher Militärbeobachter kommt sie nur langsam voran. Die jüngsten ISW-Zahlen legen aber nahe, dass sie trotz allem erfolgreicher verläuft als die russische Winteroffensive.

«The Times»: Nato sollte Einladung an Ukraine aussprechen

LONDON: Zum Nato-Gipfel in Vilnius meint die britische Zeitung «The Times» am Dienstag:

«Die Nato sollte diesen Gipfel nutzen, um eine politische Einladung an die Ukraine auszusprechen, Mitglied zu werden - wohl wissend, dass das Land noch viele Hürden nehmen muss, bevor es tatsächlich die Voraussetzungen für den Schutz nach Artikel 5 erfüllt. Normalerweise muss ein Beitrittskandidat militärische Reformen durchführen, bevor er beitreten kann; zudem muss jedes Nato-Mitglied den Beitritt ratifizieren. Das Verfahren kann, wie Finnland kürzlich gezeigt hat, in etwa einem Jahr abgeschlossen werden. Häufig dauert es aber auch länger.

In dieser Übergangszeit könnten Kiew verschiedene Modelle von Sicherheitsgarantien angeboten werden. Eines, das so genannte israelische Modell, beinhaltet nicht nur Waffenlieferungen, sondern auch Joint Ventures und umfangreiche Investitionen in die ukrainische Verteidigungsindustrie. (...) Dabei besteht die Gefahr, dass die Bündnismitglieder diese Interimsmaßnahmen als dauerhaften Ersatz für die Nato-Mitgliedschaft betrachten, und dass die Ukraine zu einem Schwebezustand verurteilt wird und dass Russland diese Unsicherheit erneut ausnutzt.»