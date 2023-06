Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Dienstag

«DNA»: Die größte Offensive der Ukraine steht noch bevor

STRAßBURG: Zu den ersten Ergebnissen der vor zwei Wochen gestarteten Gegenoffensive der Ukraine schreibt die französische Tageszeitung «Les Dernières Nouvelles d'Alsace» am Dienstag:

«Bisher gibt es weder einen Misserfolg noch einen Erfolg, sondern lediglich den Beginn eines Prozesses, der sich über mehrere Monate hinziehen dürfte. Nachdem die Ukrainer etwa zwei Wochen lang das Feuer angeheizt haben, scheinen sie übrigens das Tempo und die Intensität der Angriffe zu verlangsamen. Auch das ist keine Überraschung: Es geht nun darum, die gesammelten Daten auszuwerten, bevor erneut alle Kräfte mobilisiert werden. Wahrscheinlich in den kommenden Wochen und sehr wahrscheinlich auf der Seite von Luhansk und Saporischschja, während die anderen Fronten nur dazu dienen, die russischen Truppen zu fixieren. Es wird ein anderer Krieg beginnen, der bereits begonnen hat.»

London: Wagner-Chef tritt immer konfrontativer gegen Moskau auf

LONDON: Der Streit zwischen der russischen Söldnergruppe Wagner und dem russischen Verteidigungsministerium im Krieg gegen die Ukraine verschärft sich nach Einschätzung britischer Geheimdienste weiter. Das britische Verteidigungsministerium zitierte am Dienstag den Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin mit den Worten, er fordere eine Antwort auf einen «Vertrag», den er dem russischen Verteidigungsministerium vorgelegt habe. Damit reagiere Prigoschin auf das Ultimatum des Ressorts, Wagner und andere «Freiwilligenformationen» sollten sich bis zum 1. Juli vertraglich dem Verteidigungsministerium unterstellen.

Der Inhalt von Prigoschins «Vertrag» sei zwar nicht bekannt, hieß es in London weiter. Doch die Übermittlung an sich erhöhe schon das Risiko in dem internen Konflikt und sei «höchstwahrscheinlich ein weiterer bewusster Versuch, die Autorität der offiziellen Militärbehörden zu untergraben». Prigoschins Tonfall gegenüber dem Verteidigungsministerium sei eindeutig konfrontativ geworden, hieß es vom britischen Ministerium.

Die Behörde veröffentlicht seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor bald 16 Monaten täglich Informationen zum Kriegsverlauf. Moskau wirft London Desinformation vor.

Kiew meldet Abwehr massiver nächtlicher Drohnen- und Raketenangriffe

KIEW: Russland hat die Ukraine nach Angaben aus Kiew in der Nacht erneut massiv mit Drohnen und Raketen angegriffen. Dabei habe die Flugabwehr 28 der 30 gestarteten Drohnen vernichtet, teilte der ukrainische Generalstab in seinem Lagebericht am Dienstagmorgen mit. Vor allem Kiew war Ziel der Angriffe. Die dortige Militärverwaltung vermeldete den Abschuss von etwa 20 Drohnen. Informationen über Schäden oder Verletzte gebe es nicht.

Die ostukrainische Großstadt Saporischschja hingegen wurde mit sieben S-300-Raketen attackiert, wie der Generalstab erklärte. Die Folgen des Beschusses würden noch geprüft. Saporischschja liegt weniger als 50 Kilometer von der Front entfernt.

Erstmals seit längerer Zeit war auch die westukrainische Großstadt Lwiw wieder Ziel von Luftangriffen. In der Nacht habe es mehrere Explosionen gegeben, teilte Bürgermeister Andrij Sadowyj auf seinem Telegram-Kanal mit. Der Chef der Militärverwaltung, Maxym Kosytzkyj, gab gegen fünf Uhr morgens Entwarnung. Getroffen worden sei ein Objekt der kritischen Infrastruktur. Menschen seien aber nicht verletzt worden, teilte er mit.

Steinmeier beginnt Staatsbesuch in Kasachstan

ASTANA: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat einen zweitägigen Staatsbesuch in Kasachstan begonnen. Der Präsident des zentralasiatischen Staates, Kassym-Schomart Tokajew, begrüßte ihn am Dienstagvormittag in der Hauptstadt Astana mit militärischen Ehren. Nach einem Gespräch und einer Pressekonferenz wollten beide Staatsoberhäupter später auch an einem deutsch-kasachischen Wirtschaftsforum teilnehmen.

Steinmeier will laut Bundespräsidialamt mit dem Besuch die große geopolitische und geoökonomische Bedeutung der Region betonen, die mit dem Ukraine-Krieg noch gewachsen sei. Deutschland wolle sich als Partner anbieten. Es gebe aber auch ein wachsendes strategisches Interesse Deutschlands, die Beziehungen zu Zentralasien zu stärken, weil man sich politisch und wirtschaftlich breiter aufstellen wolle.

Kasachstan ist wirtschaftlich für Deutschland unter anderem wegen seines Öl- und Gasreichtums interessant. So verarbeitet die Raffinerie PCK im brandenburgischen Schwedt jetzt Öl unter anderem aus Kasachstan, nachdem seit Januar wegen des Ukraine-Kriegs der Bezug russischen Öls gestoppt ist. Auch Seltene Erden, bei denen Deutschland hochgradig von China abhängig ist, gibt es dort.

Steinmeier war als Bundespräsident bereits 2017 in Kasachstan. Er kennt Zentralasien aber auch aus seiner Zeit als Außenminister gut.