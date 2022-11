Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Dienstag

Lettlands Präsident nominiert Karins offiziell als Regierungschef

RIGA: Rund sieben Wochen nach der Parlamentswahl in Lettland hat Präsident Egils Levits den amtierenden Regierungschef Krisjanis Karins mit der Regierungsbildung beauftragt. Levits kündigte am Dienstag nach einem Treffen mit Karins in Riga an, den 57-jährigen offiziell als Ministerpräsidenten des baltischen EU- und Nato-Landes zu nominieren. Karins war bei der Wahl am 1. Oktober als Spitzenkandidat der liberalkonservativen Regierungspartei Jauna Vienotiba angetreten, die bei der von Russlands Krieg gegen die Ukraine und Sorgen über steigende Energiekosten überschatteten Abstimmung mit Abstand die meisten Stimmen erhielt.

Karins war von Levits zuvor bereits ermächtigt worden, Vorgespräche mit potenziellen Bündnispartnern über eine mögliche Koalition zu führen. Dabei einigte sich Karins' Partei, die im Europäischen Parlament wie auch CDU und CSU zur EVP-Fraktion gehört, auf ein Dreierbündnis mit der nationalkonservativen Nationalen Allianz und dem zentristisch-konservative Wahlbund Vereinigte Liste. Es kommt auf eine Mehrheit von 54 der 100 Sitze im Parlament des Ostseestaats.«Es besteht die klare Überzeugung, dass diese Koalition stabil genug ist und genügend gemeinsame Positionen hat», sagte Levits.

Karins bezeichnete die «umfassende wirtschaftliche Transformation» Lettlands als Hauptaufgabe der neuen Regierung. Mit seinem noch zu ernennenden Kabinett muss sich der in den USA geborene frühere EU-Abgeordnete noch einer Abstimmung im Parlament stellen. Er zeigte sich zuversichtlich, dass dies in einigen Wochen erfolgen könnte.

Duma verurteilt mutmaßliche Erschießung russischer Soldaten

MOSKAU: Das Parlament in Moskau hat die mutmaßliche Erschießung russischer Soldaten bei der Gefangennahme durch ukrainische Streitkräfte verurteilt. Die Abgeordneten der Duma riefen am Dienstag die Parlamente anderer Länder auf, sich der Verurteilung anzuschließen und dazu beizutragen, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Die Tötung der Soldaten sei ein «eklatanter Verstoß» der Ukraine gegen das humanitäre Völkerrecht und das Genfer Abkommen zur Behandlung von Kriegsgefangenen, hieß es nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Tass in der Erklärung der Duma. Kiew weist die Vorwürfe zurück.

In der vergangenen Woche waren in sozialen Netzwerken Videos aufgetaucht, die zeigen, wie sich mehrere russische Soldaten - von Ukrainern bewacht - auf den Boden legen. Dann sind Schüsse zu hören. Eine weitere Aufnahme zeigt knapp ein Dutzend Leichen. Unklar ist aber noch, wer die Schuld für die Eskalation der Situation trägt. Das UN-Menschenrechtsbüro kündigte eine Untersuchung an. Der Vorfall soll sich Mitte November ereignet haben, als ukrainische Streitkräfte den Ort Makijiwka im Gebiet Luhansk im Osten des Landes zurückeroberten.

Die Ukraine sprach von einem Akt der Selbstverteidigung, da einer der russischen Soldaten - statt sich zu seinen Kameraden auf den Boden zu legen - plötzlich das Feuer eröffnet habe.