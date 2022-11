Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Dienstag

Baerbock besucht Bildungsprojekt und Bergbauanlage

TASCHKENT: Außenministerin Annalena Baerbock hat in der Ex-Sowjetrepublik Usbekistan ihren dreitägigen Zentralasienbesuch fortgesetzt. In der Hauptstadt Taschkent wurde die Grünen-Politikerin am Dienstag von ihrem Amtskollegen Wladimir Norow zu einem Gespräch empfangen. Anschließend sollte die Öffentlichkeit informiert werden.

Danach wollte die Ministerin eine Schule besuchen, die seit 1963 Deutschunterricht anbietet. An der staatlichen allgemeinbildenden Schule Nr. 60 im Stadtzentrum war auch die Einweihung einer vom Auswärtigen Amt geförderten Solaranlage vorgesehen. Zudem wollte Baerbock mit Schülerinnen und Schülern sprechen. Insgesamt lernen laut Bundesregierung etwa 400.000 Menschen in Usbekistan Deutsch.

Am Nachmittag (Ortszeit) stand der Besuch einer Bergbauanlage außerhalb von Taschkent auf Baerbocks Programm. Die Anlage gilt als eines der größten Industrieunternehmen in Usbekistan. Dort werden 90 Prozent des Silbers und 20 Prozent des Goldes im Land gefördert. Die Anlage ist auch größter Kupferproduzent auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion. Deutsche Firmen sind dort als Zulieferer für Ausrüstungen und Ingenieurleistungen aktiv.

Usbekistan ist mit etwa 35 Millionen Einwohnern nach Russland und der Ukraine das drittgrößte Land der ehemaligen Sowjetunion. In einem Papier der bundeseigenen Außenwirtschaftsgesellschaft Germany Trade & Invest heißt es, Usbekistan biete den größten Verbrauchermarkt in Zentralasien. Das Land punkte mit reichen Vorkommen an Erdgas, Edel- und Buntmetallen, Uran und anderen Bodenschätzen.

Steinmeier in Tokio eingetroffen - Dank für Hilfe im Ukraine-Krieg

TOKIO: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Unterstützung Japans und Südkoreas im Ukraine-Krieg gewürdigt. «Ich möchte den Partnern danken dafür, dass wir eng zusammenstehen gegen die russische Aggression in der Ukraine und bei den Sanktionen gegen Russland», sagte er unmittelbar vor Beginn seines Besuches in den beiden Staaten. Der Bundespräsident und seine Frau Elke Büdenbender trafen am Dienstagvormittag (Ortszeit) in Tokio ein.

«Japan und Korea sind Länder, die wie wir mit Sorgen auf die Entwicklungen in Osteuropa seit dem 24. Februar schauen. Beide Länder verurteilen den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine», sagte Steinmeier während des Fluges nach Tokio. «Beide Länder schauen mit ähnlichen Sorgen wie wir auf die weltweit steigende Inflation und die Folgen für die Weltwirtschaft.» Er sei gespannt darauf, zu erfahren, wie sie mit diesen Herausforderungen umgingen.

Eine der wichtigsten Lehren aus der russischen Aggression sei, «dass wir künftig einseitige Abhängigkeiten verhindern müssen, wo immer das geht, und dass wir unsere Beziehungen zu Partnern ausbauen, die unsere Werte teilen», betonte Steinmeier mit Blick auf Deutschland. «Auch in Südostasien werden wir das Verhältnis neu ausbalancieren.» Deutschland könne gerade im Umgang mit dem wachsenden Machtanspruch Chinas politisch und wirtschaftlich von Japan und Korea lernen.

Steinmeiers wichtigster Gesprächspartner wird am Dienstag in Tokio Premierminister Fumio Kishida sein. Am Mittwoch wird ihn der japanische Kaiser Naruhito empfangen. Steinmeier wird von einer Wirtschaftsdelegation begleitet. Nach drei Tagen in Tokio und Kioto wird er am Freitag und Samstag Südkorea besuchen. Es ist bereits Steinmeiers zweite Asien-Reise in seiner zweiten Amtszeit. Im Frühsommer hatte er Singapur und Indonesien besucht.