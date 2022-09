Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Dienstag

SOS-Kinderdörfer: Winter «historisch neue Herausforderung»

KIEW/BERLIN: Die SOS-Kinderdörfer rechnen aufgrund des drohenden harten Winters in der Ukraine mit Hunderttausenden weiteren Flüchtlingen. «Wir haben es mit einer historisch neuen Herausforderung zu tun: Eisige Kälte, Energieengpässe und gleichzeitig Krieg», sagte der Leiter der Hilfsorganisation in der Ukraine, Serhii Lukaschow. Er rechne damit, dass in den vom russischen Angriffskrieg stark betroffenen östlichen Gebieten Donezk, Mykolajiw und Charkiw aufgrund der Bedingungen eine weitere halbe Million Menschen die Flucht antreten.

Die lokalen Behörden hätten bereits erklärt, dass es unmöglich sei, die Heizsysteme, Strom- und Wasserversorgung rechtzeitig für den Winter wieder instand zu setzen. Bei drohenden Temperaturen von bis zu -15 Grad seien die Bewohner aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen und in der Zentral- und Westukraine unterzukommen. Aber auch dort sei nicht garantiert, dass sie ausreichend versorgt würden, warnte Lukaschow. Es bestehe die Gefahr von weiteren Raketenanschlägen. Zudem seien die Versorgungssysteme in den Städten durch die Aufnahme von Geflüchteten überlastet.

Auf dem Land sehe es nicht besser aus: Viele Binnenvertriebene seien mit der Situation dort überfordert, sagte Lukaschow. «Sie wissen nicht, woher sie angesichts der allgemeinen Ressourcen-Knappheit Holz oder Kohle bekommen sollen, ein Großteil hat auch gar nicht das Geld dafür.»

Truss verspricht Ukraine für 2023 mindestens gleiche Hilfssumme

LONDON: Vor ihrer Rede bei der UN-Generalversammlung hat die britische Premierministerin Liz Truss der Ukraine für nächstes Jahr Militärhilfe in Höhe von mindestens 2,3 Milliarden Pfund (2,6 Mrd Euro) versprochen. Die britische Unterstützung werde mindestens dieselbe Summe wie in diesem Jahr erreichen, kündigte die neue Regierungschefin am Dienstag an. Die genauen Details sollten «auf Grundlage der Bedürfnisse der Streitkräfte der Ukraine festgelegt» werden, teilte die Regierung in London mit. Vermutlich gehörten dazu unter anderem Mehrfachraketenwerfer.

«Meine Botschaft an die Menschen in der Ukraine lautet: Das Vereinigte Königreich wird weiterhin auf Schritt und Tritt hinter Ihnen stehen. Ihre Sicherheit ist unsere Sicherheit», sagte Truss der Mitteilung zufolge. «Die Siege der Ukraine in den vergangenen Wochen waren inspirierend. Immer wieder haben diese tapferen Menschen den Zweiflern die Stirn geboten und gezeigt, was möglich ist, wenn sie die militärische, wirtschaftliche und politische Unterstützung erhalten, die sie benötigen.»

Großbritannien hat der Ukraine nach eigenen Angaben bisher unter anderem Hunderte Raketen, 5 Flugabwehrsysteme, 120 gepanzerte Fahrzeuge und mehr als 200.000 Ausrüstungsgegenstände wie Nachtsichtgeräte geliefert. Zudem seien seit 2015 insgesamt 27.000 ukrainische Soldaten ausgebildet worden.

«La Vanguardia»: Kritik in Russland an Putin

MADRID: Die spanische Zeitung «La Vanguardia» kommentiert am Dienstag Kritik in Russland am Angriffskrieg gegen die Ukraine:

«Russland musste sich vergangene Woche Vorwürfe anderer Länder wegen seiner Invasion der Ukraine anhören. Nicht nur von den USA oder der EU, sondern auch von Ländern, die Russland als Verbündete betrachtet. Chinas Staatspräsident Xi Jinping forderte eine Erklärung für den Verlauf des Konflikts. Und Indiens Premierminister Narendra Modi erklärte unverblümt, dies sei nicht die Zeit für Krieg.

Solche Vorwürfe gegen Putins Krieg kommen nun auch im eigenen Land auf. Die russische Pop-Ikone Alla Pugatschowa sprach sich gegen den Einmarsch in die Ukraine aus. Widerstand gegen den Putinismus leistete auch Alexej Nawalny, der nach einer Vergiftung inhaftiert ist. Die TV-Journalistin Marina Owsjannikowa hielt im März ein Antikriegsplakat in einer Nachrichtensendung hoch. Und auch einige Kommunalpolitiker forderten Putins Rücktritt.

Die wachsende Ablehnung Putins schürt Gerüchte über seinen möglichen Sturz. Die Rückschläge auf dem Schlachtfeld sind schlechte Nachrichten für Putin und könnten die Unzufriedenheit in seinem engeren Umfeld verstärken, von wo aus zu gegebener Zeit gegen ihn agiert werden könnte.»

Direktor russischer Rüstungsfirma wegen Betrugs festgenommen

MOSKAU: Die russischen Ermittlungsbehörden haben einem Medienbericht zufolge den Direktor eines großen Rüstungsbetriebs wegen Betrugsverdacht festgenommen. «Juri Schumski, Generaldirektor des Staatsbetriebs «Swerdlow-Werk», eines der landesweit größten Unternehmen zur Herstellung von Sprengstoff, wurde festgenommen», schrieb die Tageszeitung «Kommersant» am Montag. Es soll um Exportgeschäfte mit Nato-Ländern gehen, die über Mittelsmänner unter anderem in der Schweiz und Österreich abgewickelt worden seien. Schumski wurde erst kurz vor Kriegsbeginn zum Direktor der Fabrik ernannt.

Offiziell geht es um einen reinen Betrugsfall: Über Briefkastenfirmen seien sieben bis zehn Prozent der Vertragssumme abgezwackt worden, heißt es. Der Duma-Abgeordnete Dmitri Kusnezow, der die Untersuchungen gefordert hatte, sprach nach der Festnahme von einer «Selbstreinigung» der Branche. Ein politischer Hintergrund ist aber nicht auszuschließen. Kusnezow hatte Untersuchungen wegen des Exports von Sprengstoff nach Bulgarien, Großbritannien, Serbien und Zypern gefordert. Der Sprengstoff habe in den «feindlichen Nato-Ländern» zu militärischen Zwecken verwendet werden können, klagte er.

Schumski war erst zu Jahresbeginn zum Direktor des Swerdlow-Werks ernannt worden, nachdem es unter seinem Vorgänger unter anderem zu einer Reihe von Explosionen und Bränden in den Fabrikhallen gekommen war. Auch nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine gab es eine Reihe von Unfällen in russischen Rüstungsunternehmen, was zu Spekulationen um Sabotage führte.