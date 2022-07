Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Dienstag

Ukraine-Krieg: Tote und Verletzte nach Angriffen im Gebiet Donezk

KRAMATORSK/DONEZK: Im ostukrainischen Gebiet Donezk sind mehrere Zivilisten im Zuge der Kämpfe zwischen russischen und ukrainischen Truppen ums Leben gekommen. Im von der Ukraine kontrollierten Teil des Gebiets wurden drei Menschen getötet und acht verletzt, wie Militärgouverneur Pawlo Kyrylenko am Dienstag bei Telegram mitteilte. Die Toten habe es in den Ortschaften Krasnohoriwka, Marjinka und Soledar gegeben. Es werde faktisch das gesamte Territorium vom Gegner beschossen. «Es gibt keine Siedlung im Donezker Gebiet, die nicht beschossen wird und die sicher oder relativ sicher ist», sagte er später im TV.

Auch in dem von prorussischen Separatisten kontrollierten Teil des Gebiets Donezk wurde nach örtlichen Angaben ein Zivilist in der Stadt Horliwka getötet. In der Region seien auch fünf Menschen verletzt worden, hieß es. Ukrainische Truppen hätten insbesondere den Großraum Donezk beschossen.

Die Ukraine sieht sich seit etwas mehr als fünf Monaten dem russischen Angriffskrieg ausgesetzt. In dem von der Ukraine kontrollierten Teil des Gebiets Donezk wird die Zahl der zivilen Opfer seit dem Beginn der Invasion von den Behörden mit 642 angegeben. Mehr als 1600 Menschen wurden demnach verletzt. Im Separatistenteil sind dagegen örtlichen Statistiken nach knapp 760 Zivilisten getötet und mehr als 2400 verletzt worden. Die Angaben beider Seiten lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Die Vereinten Nationen haben ukraineweit bisher mehr als 5200 getötete Zivilisten offiziell registriert. Die Zahl steigt ständig, weil viele Todesfälle noch nicht erfasst sind.

Baerbock kritisiert Lawrow-Äußerungen zu russischen Kriegszielen

PRAG: Außenministerin Annalena Baerbock hat die jüngsten Äußerungen ihres russischen Amtskollegen Sergej Lawrow zu Moskaus Plänen für den Sturz der ukrainischen Regierung scharf kritisiert. Sie hätten «noch einmal die tiefe Verachtung der russischen Führung für die demokratische Selbstbestimmung der Ukraine gezeigt», sagte die Grünen-Politikerin am Dienstag bei einem Besuch in Prag. «Niemand kann nun noch behaupten, Russland ginge es um irgendetwas anderes als die völlige Unterwerfung der Ukraine und seiner Menschen.»

Russlands Außenminister hatte am Sonntag bei einem Besuch in Kairo in noch nicht da gewesener Offenheit erklärt, dass Russland den Sturz der ukrainischen Regierung anstrebt. «Wir helfen dem ukrainischen Volk auf jeden Fall, sich von dem absolut volks- und geschichtsfeindlichen Regime zu befreien», sagte Lawrow. Das russische und ukrainische Volk würden künftig zusammenleben.

Baerbock traf in der tschechischen Hauptstadt mit ihrem Amtskollegen Jan Lipavsky zusammen. Themen der Gespräche waren die deutschen Ringtausch-Pläne für Waffenlieferungen in die Ukraine und die internationale Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des Waldbrands im tschechischen Nationalpark Böhmische Schweiz.