Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Dienstag

«Wyborcza»: Trumps treue Verbündete in Polen

WARSCHAU: Polens einstige Regierungspartei PiS unterstützt den früheren US-Präsidenten Donald Trump im Wahlkampf. Dazu schreibt die polnische Tageszeitung «Gazeta Wyborcza»am Dienstag:

«Donald Trumps Unterstützer im US-Kongress haben das Blut ukrainischer Soldaten an den Händen. Seit Wochen blockieren sie die Militärhilfe für die Ukraine, nur um US-Präsident Joe Biden zu schaden. Das wirkt sich auf die Situation an der Front aus. Russland bekommt Hunderttausende Artilleriegranaten aus Nordkorea, die ukrainische Artillerie muss drastisch Munition sparen. Nach monatelangen Kämpfen ist Awdijiwka gefallen.

Ein Wort Trumps würde ausreichen, um seine Kongressabgeordneten zur Ordnung zu rufen. Doch anstatt die Ukraine zu unterstützen, sendete der ehemalige Präsident ein weiteres Signal an Russland, indem er öffentlich die Sicherheitsgarantien der USA für Nato-Verbündeten infrage stellt. In der Zwischenzeit kündigt (Polens nationalkonservative ehemalige Regierungspartei) PiS offiziell an, dass sie engere Beziehungen zu den Republikanern knüpfen und Donald Trumps Wahlkampf unterstützen wird, indem sie in der polnischen Gemeinschaft in den USA agitiert. Wie kann man ein Bündnis mit einem Mann eingehen, der 2022 von Putin schwärmte und nun schrieb, dass er Russland ermutigen würde, Nato-Länder anzugreifen, die zu wenig für Verteidigung ausgeben?»