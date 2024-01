Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Dienstag

«Los Angeles Times»: Trump will Pakt zu Ukraine und Grenze sabotieren

LOS ANGELES: Zu den laufenden Verhandlungen unter US-Senatoren der Republikaner und Demokraten über weitere Hilfen für die Ukraine sowie Maßnahmen zum Schutz der US-Grenzen und dem Verhalten von Ex-Präsident Donald Trump schreibt die «Los Angeles Times»:

«Seit Monaten arbeitet eine parteiübergreifende Gruppe von Senatoren mit Unterstützung der Regierung (von US-Präsident Joe) Biden einen Kompromiss über neue Grenzsicherheitsmaßnahmen als Teil eines 110 Milliarden Dollar schweren Gesetzes aus, das auch Hilfen für die Ukraine zur Verteidigung gegen die russische Aggression vorsieht. Doch noch bevor das Abkommen vorgelegt wird, hat der große Unruhestifter Donald Trump es angeprangert und donnert: "Ich hätte lieber kein Gesetz als ein schlechtes Gesetz." (...)

Trumps Versuch, das Abkommen noch während der Verhandlungen zu sabotieren, deutet darauf hin, dass es ihm weniger um die Sicherheit der Grenzen geht, (...) als vielmehr darum, Präsident Biden im Wahlkampf unter Druck zu setzen - falls Trump, was leider sehr wahrscheinlich ist, die Nominierung zum Präsidentschaftskandidaten der Republikaner gewinnt. (...) Es ist den an den Verhandlungen beteiligten Senatoren hoch anzurechnen, dass sie trotz Trumps Einmischung hartnäckig bleiben. Und eine Einigung scheint unmittelbar bevorzustehen.»

Ukrainische Drohnenangriffe auf Krim und weitere Regionen

MOSKAU: Die russische Luftabwehr hat nach eigenen Angaben in der Nacht zu Dienstag ukrainische Drohnenangriffe auf die 2014 von Russland annektierte Halbinsel Krim und vier weitere Regionen abgewehrt. 21 ukrainische Drohnen seien insgesamt abgeschossen worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Betroffen waren neben der Krim den Angaben zufolge auch die Regionen Belgorod, Brjansk, Kaluga und Tula. Allein über der Schwarzmeerhalbinsel Krim seien 11 Drohnen abgefangen worden. Über Schäden oder Verletzte gab es keine Angaben.

Unabhängig überprüfbar waren diese Angaben nicht. In vielen Fällen erweist sich hinterher, dass der ukrainische Beschuss doch Schäden angerichtet hat, über die offiziell nicht berichtet wird. Für die russische Armee ist die Krim Aufmarschgebiet im Angriffskrieg gegen die Ukraine. Über die Halbinsel läuft der Nachschub an Soldaten, Waffen und Munition. Deshalb bemüht sich die Ukraine, russische Militärziele auf der Krim zu zerstören. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj strebt eine Rückeroberung der Halbinsel an.

Russland führt seit fast zwei Jahren einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland Ukraine. Bei ihrem Abwehrkampf gegen die russische Invasion beschießt die Ukraine auch immer wieder russisches Staatsgebiet - sowohl in der Grenzregion als auch im Hinterland. Opferzahlen und Schäden stehen dabei allerdings in keinem Verhältnis zu den schweren Kriegsfolgen in der Ukraine.