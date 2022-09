Ukraine-Krieg überschattet vorgezogene Parlamentswahl

SOFIA: Zuerst Corona, dann der Ukraine-Krieg samt Energiekrise. Bulgarien steckt zudem seit Monaten schon in einer Regierungskrise. Nun wird schon wieder vorzeitig gewählt. Kommt danach eine neue Regierung?

Bulgarien wählt an diesem Sonntag wieder einmal vorzeitig ein neues Parlament. Es ist die vierte Abstimmung seit April 2021. Zugleich ist dies die erste Wahl in dem südöstlichen EU-Land während eines Krieges in Europa: Nur rund 400 Kilometer von Bulgarien entfernt toben in der Ukraine die Kämpfe.

Die Umstände haben sich seit der vorausgegangenen Neuwahl am 14. November 2021 völlig verändert. Der Wahlkampf wurde jetzt von den Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf das ärmste EU-Land überschattet: Gasknappheit nach Russlands Lieferstopp, galoppierende Energiepreise, 17,7 Prozent Inflation im Jahresvergleich. Zudem spaltet die Frage «Für oder gegen Russland?» die Bulgarinnen und Bulgaren zusätzlich.

«Das Thema ist nun zum großen Teil nicht mehr die Korruption, sondern der Krieg», sagt der renommierte Soziologe und Exekutivdirektor des Meinungsforschungsinstituts Gallup International Balkan, Parwan Simeonow, der Deutschen Presse-Agentur in Sofia. Die liberale Partei PP hatte als Wahlsiegerin bei der letzten Abstimmung «Null-Toleranz für Korruption» versprochen.

Doch nach nur sechs Monaten im Amt wurde die von der PP angeführte liberal-sozialistische Koalitionsregierung durch ein Misstrauensvotum gestürzt. Die Opposition warf ihr gescheiterte Finanz- und Wirtschaftspolitik vor. Ex-Regierungschef Kiril Petkow (PP) sieht die lange Hand Moskaus hinter dem Scheitern seiner Regierung. Petkow hatte sich geweigert, für russisches Erdgas in Rubel zu bezahlen. Die Folge ist ein Gas-Stopp. Zudem mussten 70 russische Diplomaten und Mitarbeiter wegen Spionageverdachts das EU-Land verlassen.

Wenige Tage vor der Neuwahl am 2. Oktober sehen Meinungsforscher die PP auf Platz zwei mit knapp 20 Prozent der Stimmen. Unter dem Motto «Lasst uns unsere Arbeit abschließen» kämpfen ihre Aktivisten dennoch um einen Wahlsieg. Petkow fragt in seinem Wahlspot: «Wollt ihr weitere 12 Jahre Korruption oder ein neues Bulgarien?»

Herausgefordert wird die PP (Wir führen den Wandel fort) durch die bürgerliche GERB. Die Partei des langjährigen Ministerpräsidenten Boiko Borissow dürfte Meinungsumfragen zufolge die Wahl mit bis zu 27 Prozent der Stimmen gewinnen. Borissow selbst - ein alter Bekannter in der bulgarischen Politik - wurde im April 2021 nach Korruptionsvorwürfen der damaligen Opposition abgewählt. Die im EU-Parlament zur Europäischen Volkspartei (EVP) gehörende GERB ging dann in die Opposition. Jetzt ist sie mit dem Wahlslogan «Stärker als das Chaos» auf dem Vormarsch.

Die Hürde zum Einzug ins Parlament in Sofia liegt bei vier Prozent der gültigen Stimmen. Bis zu acht Parteien könnten dank des geltenden Verhältniswahlrechts in die neue Volksversammlung einziehen. Pro-russische Parteien wie etwa Wasraschdane (Wiedergeburt) dürften jetzt stärker vertreten sein. Mit Parolen gegen Waffenlieferungen an die Ukraine, gegen die Nato und die EU sowie gegen die Einführung des Euro könnte Wasraschdane den Prognosen zufolge sogar auf Platz drei aufsteigen.

Als sicher gilt, dass wegen alter und neuer Feindschaften zwischen den Parteien es ihnen schwer fallen wird, eine stabile Regierungsmehrheit zu finden. Ex-Ministerpräsident Petkow schloss eine große Koalition mit Borissows GERB bereits aus. Auch Petkows einstiger Koalitionspartner - die populistische ITN von Entertainer Slawi Trifonow - will keine Koalition mit der GERB eingehen, ebenso nicht mit der Türkenpartei DPS. Allerdings wird keine Partei mangels absoluter Mehrheit alleine regieren können.

Meinungsforscher gehen davon aus, dass sich nach einem Wahlkampf mit gegenseitigen Vorwürfen der Korruption und persönlichen Beleidigungen die Regierungsbildung schwierig gestalten wird. Dabei wollten zwei Drittel der Menschen, dass eine Regierung zustande komme, erläuterte Soziologe Julij Pawlow im Staatsfernsehen BNT. Und nur eine funktionsfähige Regierung könnte in Krisenzeiten wie diesen wichtige Entscheidungen treffen - wie etwa über Preisdeckel für Energie.

Noch ist es relativ warm draußen, und große Proteste wie in anderen EU-Staaten gegen hohe Energiepreise und Lebenshaltungskosten sieht man noch nicht. Die Statistiken über Bulgarien und seine Armut sind allerdings auch irreführend: Die Schattenwirtschaft macht rund 20 Prozent der Wirtschaftsleistung aus, die Bulgaren sind zu gut 90 Prozent Eigentümer von Wohnungen aus Zeiten des Kommunismus und Landbewohner bauen oft ihr eigenes Obst und Gemüse an. Aber: Die ersten Rechnungen für Energie werden auch hier kommen.