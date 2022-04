Ukraine-Krieg bestimmt Ostermärsche - Demos für Frieden und Abrüstung

BERLIN: Bundesweit gehen über Ostern zahlreiche Menschen für den Frieden auf die Straßen. Im Mittelpunkt: der Ukraine-Krieg. Das Thema Abrüstung sorgt in diesem Jahr jedoch für Kontroversen.

Mehrere Tausend Menschen haben sich bundesweit an den diesjährigen Ostermärschen beteiligt. Allein am Ostermontag gab es nach Angaben der Organisatoren in etwa 30 Städten Aktionen, darunter in Frankfurt am Main, Dortmund, Büchel, Nürnberg, Hamburg und Wilhelmshaven. Am Samstag versammelten sich bereits in Hannover, München, Duisburg, Stuttgart, Leipzig und Berlin Demonstranten mit Fahnen und Plakaten. Die Kundgebungen richteten sich etwa gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und die geplanten Milliardenausgaben für die Bundeswehr.

Zum Abschluss am Ostermontag zog das Netzwerk Friedenskooperative in Bonn eine positive Bilanz. Die Zahl der Teilnehmer sei im Vergleich zu den Vorjahren «moderat» angestiegen. In über 120 Städten hätten über Ostern Aktionen für Frieden und Abrüstung stattgefunden. «Der Krieg in der Ukraine hat über die Ostertage viele Menschen auf die Straßen getrieben, die nicht ohnmächtig die Nachrichten verfolgen möchten, sondern sich aktiv gegen den Krieg, für diplomatische Lösungen und gegen Aufrüstung engagieren wollen», so ein Sprecher des Netzwerks.

Einige Forderungen der Friedensbewegung sorgten diesmal vorab für Diskussionen. Das Motto «Frieden schaffen ohne Waffen» sei aktuell eine Arroganz gegenüber den Menschen in der Ukraine, sagte der ehemalige Bundestagspräsident Wolfgang Thierse (SPD) dem Bayerischen Rundfunk. «Pazifismus auf Kosten anderer ist zynisch.»

Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, Pazifismus sei im Moment «ein ferner Traum». Russlands Präsident Wladimir Putin habe mit allen Regeln des Völkerrechts gebrochen. Wenn die Idee der Ostermärsche Frieden sei, müsse man sich klarmachen: «Frieden kann und wird es nur geben, wenn Putin seinen Angriffskrieg stoppt.» Er sagte auch, es sei eindeutig, «wer in diesem Krieg Angreifer ist und wer sich in schwerer Not verteidigt und wen wir unterstützen müssen - auch mit Waffen».

Die ehemalige EKD-Vorsitzende Margot Käßmann verteidigte die Friedensdemonstrationen. Es sei nicht gerecht, Menschen, die sich seit Jahrzehnten für Frieden einsetzten, vorzuwerfen, sie stünden auf der Seite Russlands, sagte die Theologin dem Sender NDR Info. Mehr Waffenlieferungen würden auch aus ihrer Sicht nicht zu einem Ende des Krieges führen. Im Gegenteil: Er könnte sogar weiter eskalieren.

Am Montag gingen in Frankfurt nach Angaben der Polizei rund 2500 Menschen auf die Straße. Auf Plakaten forderten sie «Nein zum Krieg» und eine Umwidmung des geplanten 100-Milliarden-Euro-Pakets für die Bundeswehr in Bildung und Soziales. In Hamburg versammelten sich 2100 Menschen zu einem Ostermarsch.

Unter dem Motto «Es ist kurz vor Zwölf» protestierten rund 320 Friedensaktivisten und Atomwaffengegner beim Luftwaffenstützpunkt Büchel in Rheinland-Pfalz. Dort werden nach offiziell nicht bestätigten Berichten US-Atomwaffen gelagert.

Der größte Ostermarsch in Baden-Württemberg war am Samstag in Stuttgart. Angemeldet waren 1500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Dieter Lachenmayer vom Friedensnetz Baden-Württemberg sprach von 2500 Teilnehmern. Weitere Ostermärsche gab es am Samstag unter anderem in Heidelberg, Ulm und Mannheim.

In Berlin kamen nach Schätzungen der Polizei am Samstag rund 1300 Menschen zusammen. In Bremen waren es laut Polizei 1200, in Hannover mehr als 500, in München knapp 500 und in Jena rund 400. In Duisburg und Köln nahmen Hunderte Demonstranten an Auftaktveranstaltungen zum dreitägigen Ostermarsch Rhein-Ruhr teil.

Auf Plakaten und Bannern stand beispielsweise «Nein zum Krieg», «Stoppt den Rüstungswahn», «Verhandeln! statt 3. Weltkrieg riskieren» und «Wer Waffen liefert wird Krieg ernten». Auf einem Autodach in Berlin war eine große Friedenstaube montiert.

Erste Ostermärsche hatte es bereits am Donnerstag und Freitag gegeben.