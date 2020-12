Ukraine: EU-Einfluss ist «äußerst begrenzt»

KIEW/BERLIN: Die Ukraine rechnet trotz der Massenproteste in Belarus (Weißrussland) nicht mit prowestlichen Veränderungen im Nachbarland. «Russland ist es gelungen, die belarussischen Eliten [...} ebenso wie die Sicherheitsapparate und Streitkräfte des Landes so tief zu durchdringen, dass eine grundlegende Veränderung der Verhältnisse kaum zu erwarten ist», sagte Außenminister Dmitri Kuleba der Zeitschrift «Internationale Politik» (Januar-Ausgabe). Das gelte selbst dann, wenn der seit 1994 autoritär regierende Präsident Alexander Lukaschenko abgelöst werden sollte. Der Einfluss der EU und anderer Teile des Westens «sind leider äußerst begrenzt».

Der 66-jährige Lukaschenko hatte sich nach der umstrittenen Präsidentenwahl am 9. August mit 80,1 Prozent der Stimmen erneut zum Sieger erklären lassen. Die EU erkennt ihn nicht mehr als Präsidenten an. Die Demokratiebewegung sieht Swetlana Tichanowskaja als Gewinnerin. Seit der Abstimmung kommt es zu Protesten. Mittlerweile sind mehr als 30.000 Menschen festgenommen worden. Moskau ist der wichtigste Verbündete der autoritären Führung in Minsk.

Kuleba warnte deshalb vor weiterem Einfluss Moskaus im Nachbarland. «Sollte Russland Belarus gänzlich in den Griff bekommen, wäre das eine eminente Bedrohung für die Ukraine», sagte der Chefdiplomat. «Unser Land wäre zur Hälfte von Russland militärisch eingekreist.»

Bereits jetzt sieht sich Kiew mit russischen Truppen im Südwesten des Landes in Transnistrien entlang der Grenze zur Republik Moldau konfrontiert. Zudem hat Russland auf der 2014 annektierten ukrainischen Schwarzmeer-Halbinsel Krim Militär stationiert. In der Ostukraine betrachtet Kiew die prorussischen Separatisten als Teil der russischen Armee. UN-Schätzungen zufolge sind dort bei den seit 2014 andauernden Kämpfen mehr als 13.000 Menschen getötet worden.

Wirtschaftlich sind die Ukraine und Belarus wegen der gemeinsamen sowjetischen Vergangenheit eng verbunden. Eine Gefahr für die ukrainische Sicherheit sieht Kuleba, sollte sich Russland «wichtiger Sektoren der belarussischen Wirtschaft bemächtigen, namentlich der Rüstungsindustrie». Es gebe enge Kooperationen im Sicherheits- und Verteidigungsfall. «Sollte Moskau die völlige Kontrolle über diese Industrien erlangen, wären wir gezwungen, nach anderen Optionen zu suchen», meinte Kuleba, ohne Einzelheiten zu nennen.