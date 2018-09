FRANKFURT/MAIN (dpa) - Mit mehreren Werbeaktionen unterstützen die Bundesliga-Clubs am Wochenende die deutsche Bewerbung um die Fußball-EM 2024.



So wird unter anderem auf den Ärmeln der Trikots aller Spieler und Schiedsrichter das Logo der DFB-Kampagne zu sehen sein. Vor den Partien von Bundesliga bis 3. Liga sowie den beiden höchsten Frauen-Ligen sollen gemeinsame Teamfotos gemacht werden mit dem Banner «United by Football - Vereint im Herzen Europas». Mit diesem Slogan wirbt der DFB um das erste EM-Turnier in Deutschland seit 1988.

Das UEFA-Exekutivkomitee wählt am kommenden Donnerstag in Nyon am Genfer See den Ausrichter der übernächsten EM. Einziger Gegenkandidat des Deutschen Fußball-Bundes ist die Türkei. Obwohl der FC Bayern beim Schalke 04 am Samstag ein Auswärtsspiel bestreitet, soll die Außenhülle der Allianz Arena in München zur Spielzeit mit dem EM-Logo und einer Europa-Fahne erleuchten.

Vor der Bundesliga-Werbeaktion wird die UEFA am Freitag die Evaluierungsberichte zu den technischen Voraussetzungen beider Kandidaten veröffentlichen. Gerechnet wird dabei mit guten Noten sowohl für Deutschland als auch die Türkei, die sich schon mehrfach beworben hat und für die EM 2016 nur hauchdünn (6:7 Stimmen) an Frankreich scheiterte.

Der DFB hatte zudem angekündigt, auch Teile seines sogenannten Bid Books, den offiziellen Bewerbungsunterlagen, zu publizieren. Dieser Schritt wird den Bewerbern von der UEFA freigestellt.