Von: Redaktion DER FARANG | 27.05.23

OFFENBACH: Ausflugswetter in weiten Teilen Deutschlands: Über das Pfingstwochenende bis in die kommende Woche hinein werden teils sommerliche Temperaturen über 25 Grad erwartet. Fast überall bleibt es in den kommenden Tagen bei vereinzelten Wolken weitestgehend trocken, wie der Deutsche Wetterdienst am Samstag in Offenbach vorhersagte. An den Alpen könne es allerdings auch Gewitter geben.

Am Pfingstsonntag gibt es demnach im Nordwesten und in der Mitte zeitweise Wolkenfelder, es bleibt aber weitestgehend trocken. Im Norden klettern die Temperaturen auf bis zu 22 Grad, im übrigen Land können aber den Meteorologen zufolge Temperaturen bis zu 27 Grad erreicht werden. Ähnlich bleibt das Wetter auch am Montag. Es gibt erneut viel Sonne bei oft nur lockerer Quellbewölkung. Auch an den den Temperaturen ändert sich nichts. An der Nordseeküste bleibt es laut DWD mit 14 Grad aber deutlich frischer.

Auch zum Start in die verkürzte Arbeitswoche am Dienstag ändert sich kaum etwas an dem schönen Wetter. Im Nordwesten werde es anfangs teils wolkig, sonst gebe es aber wieder Sonne und lockere Bewölkung. In Norden und Nordwesten liegen die Höchsttemperaturen wieder bei 22, sonst bei maximal 26 Grad. Kühler bleibe es erneut an der Küste mit 17 Grad. Die Nächte werden über das lange Wochenende allerdings deutlich kühler und liegen teils im einstelligen Bereich.