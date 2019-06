Von: Redaktion DER FARANG | 03.06.19

Foto: The Nation

BANGKOK: Verkehrspolizisten sollen künftig keine Geldprämien von ihren erteilten Strafmandaten mehr erhalten, dafür aber eine Überstundenzulage.



Laut Generalmajor Ekkarak Limsangkart, dem stellvertretenden Kommissar des Polizeiausbildungsbüros, das für die Änderung des Verkehrsrechts zuständig ist, muss der Vorschlag noch im Detail von seinem Ausschuss am 7. Juni erörtert werden, bevor er dem nationalen Polizeichef zur Genehmigung vorgelegt wird. Ein Verkehrspolizist habe derzeit Anspruch auf bis zu 10.000 Baht im Monat von seinen Bußgeldern. Künftig sollten die Beamten 50 Baht je Überstunde erhalten, aber jeden Tag nur bis zu vier Stunden.

Zurzeit werden 50 Prozent der Bußgelder an die lokalen Verwaltungen und fünf Prozent als nationale Einnahmen an das Finanzministerium überwiesen. Der Rest verteilt sich auf die Verkehrspolizisten. Nach dem neuen System würden die 45 Prozent der Bußgelder, die jetzt als Geldprämie ausgezahlt werden, an das Finanzministerium überwiesen.