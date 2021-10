Ãœbersicht zu den neuen QuarantÃ¤neauflagen

Grafik: Tourism Authority of Thailand

BANGKOK: Die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) hat eine nützliche Übersicht zu den neuen Quarantäneauflagen veröffentlicht (Stand 1. Oktober 2021):

1. Besucher, die mindestens 14 Tage vor Reiseantritt vollständig gegen Covid-19 mit einem Vakzin geimpft sind, das vom thailändischen Ministerium für öffentliche Gresundheit (MoPH) oder von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zugelassen ist, beträgt die Quarantänezeit bei der Einreise auf dem Luft- und Landweg 7 Tage. Sie müssen 2 RT-PCR-Tests (1. Test bei der Ankunft, 2. Test am 6. oder 7. Tag) durchführen lassen, bevor sie in andere Landesteile weiterreisen dürfen.

2. Besucher, die nicht oder nicht vollständig gegen Covid-19 geimpft sind oder die kein Impfzertifikat haben, beträgt die Quarantänezeit bei der Einreise auf dem Luftweg 10 Tage. Sie müssen 2 RT-PCR-Tests (1. Test bei der Ankunft, 2. Test am 8. oder 9. Tag) durchführen lassen, bevor sie in andere Landesteile weiterreisen dürfen.

3. Besucher, die nicht oder nicht vollständig gegen Covid-19 geimpft sind oder die kein Impfzertifikat haben, beträgt die Quarantänezeit bei der Einreise auf dem Landweg 14 Tage. Sie müssen 2 RT-PCR-Tests (1. Test bei der Ankunft, 2. Test am 12. oder 13. Tag) durchführen lassen, bevor sie in andere Landesteile weiterreisen dürfen.

Alle Besucher benötigen für die Einreise in Thailand:



Ein gültiges Visum oder ein Re-Entry-.Permit (falls benötigt)



Ein Impfzertifikat für vollständig gegen Covid-19 geimpfte Besucher



Ein Certificate of Entry (COE)



Eine Covid-19-Reiseversicherung



Eine Buchungsbestätigung für eine AQ-/ASQ-Unterkunft



Eine Covid-19-Negativbescheinigung (RT-PCR), die nicht länger als 72 Stunden vor Abflug ausgestellt wurde.

(alle Angaben ohne Gewähr)