Ãœbersicht zu den Covid-19-Hotspots auf Koh Chang

KOH CHANG: Das SARS-CoV-2-Virus hat Koh Chang in der Ostküstenprovinz Trat erreicht. Um eine weitere Covid-19-Ausbreitung auf der beliebten Urlaubsinsel zu verhindern, hat die Behörde für öffentliche Gesundheit der Provinz Trat, zu der auch Koh Chang und die Nachbarinseln Mak und Kood gehören, Zeitstrahlinformationen veröffentlicht, in denen alle Orte und Zeiträume aufgeführt sind, an denen Covid-19-Fälle offiziell verzeichnet wurden.

Personen, die diese Orte zu den angegebenen Zeiten besucht haben, werden aufgefordert, sich in strikte Selbstisolation zu begeben und ihren Gesundheitszustand zu überwachen. Sollten sie an Symptomen leiden, die auf Covid-19 hinweisen, werden sie aufgefordert, sich umgehend in ein Krankenhaus zu begeben.