BANGKOK: Das Gesundheitsministerium hat eine Liste von Orten in Thailand mit Angabe des Zeitraumes veröffentlicht, an denen sich viele Menschen mit COVID-19 infiziert haben. Allen Personen. die sich an den aufgeführten Zeiträumen an diesen Orten aufgehalten haben, wird dringend geraten, zu Hause zu bleiben und eine Selbstquarantäne zu praktizieren, um eine Zunahme in der Übertragung des Virus zu verhindern.

BANGKOK

Nachtrestaurants und Unterhaltungsbetriebe (9.–10. März 2020)

Rajdamnoen-Boxstadion (6.–8. März 2020)

Lumpinee Boxstadion (6.–8. März 2020)

Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi (13. März 2020)

Van-Service zwischen den Einkaufszentren The Mall und Future Park Rangsit (8.–20. März 2020)

Linienbus zu den Sportstadien Prachachuen, Lumpinee und Rajdamnoen (8.–14. März 2020)

NONTHABURI

Ordinationszeremonie im Wat Rachathiwas (14. März 2020)

Boxstadion Nonthaburi (8. März 2020, von 18.00–20.00 Uhr)

NAKHON RATCHASIMA

Krungthai Bank, Pakthongchai-Kreuzung (10., 12., 16., 19. März 2020)

Nakhon Ratchasima Bus Terminal 2 (13. und 15. März 2020)

Boxveranstaltung im Unterbezirk Kutchik (8. März 2020 von 12.00–20.00 Uhr)

Hahnenkampfarena im Bezirk Non Thai (8. März 2020 von 11.00–20.00 Uhr)

KHON KAEN

Tawandang (8. März 2020 von 00.00–02.30 Uhr; 15. März 2020 ab 00.59 Uhr; 16. März 2020 ab 02.00 Uhr)

Markt in Nong Phai Lom (16. März 2020, 17.00 Uhr)

Restaurant „Sod Jaeng Mookata Chill“ (12. März 2020, 21 Uhr)

Restaurant „Mittraphap Taverne“ (7. März 2020 von 00.00–03.30 Uhr)

UBON RATCHATHANI

Nakhonchai-Air-Bus von und nach Bangkok (16. März 2020, 22.00 Uhr)

Nok-Air-Flug DD9325 nach Don Mueang (15. März 2020, 17.33 Uhr)

Borikandee Taxi 486

Restaurant „Chom Chan“ (14. März 2020)

U-Bar (13.–14. März 2020)

Ricco (12. März 2020)

Mix Club (9. März 2020)

Tawandang (9. März 2020)

SURIN

Nakhonchai-Air-Bus 8224 von und nach Rayong

Beerdigung in Moo 3, Bezirk Lamduan (16. März 2020 von 19.00–23.00 Uhr)

Chong-Chom-Markt im Bezirk Kap Choeng (15. März 2020 von 13.00–14.00 Uhr)

SONGKHLA

Jiranakorn-Stadion in Hat Yai (14.–15. März 2020, 16.07 Uhr)

Minibus Nr. 4 vom Flughafen Hat Yai in die Stadt (13. März 2020 um 10.00 Uhr)

PHRAE

Hahnenkampf-Arena in Thung Kwao (9.–12. März 2020)

Hahnenkampf-Arena in Pak Kang (9.–12. März 2020)

Hahnenkampf-Arena in Wiang Thong (9.–12. März 2020)

PRACHUAP KHIRI KHAN

Van 978-22 nach Bangkok (16. März 2020)

Van 985-20 Bangkok–Prachinburi (12. März 2020)

PHITSANULOK

Restaurant „Kruanannum“ (16. März 2020)

Lion-Air-Flüge nach Bangkok (6. und 8. März 2020)

RAYONG

Van BH-9 nach Mo Chit (17.–19. März 2020)

Van 10-107-99 nach Rong Kluea (11.–13. März 2020)

CHIANG RAI

Sombat-Tour-VIP-Bus 3-1 (21.–22. März 2020)

BURIRAM

THAI-Flug TG-917 aus London (16.–17. März 2020)

RATCHABURI

Autopflege-Shop an der Khao Ngoo-Kreuzung (20. März 2020)

Khao-Chong-Pran-Flohmarkt (20. März 2020)

THAI-Flug TG-971 Zürich–Bangkok (19. März 2020)

Nudelrestaurant an der Fai-Daeng-Hua-Pong-Kreuzung (19. März 2020)

Einkaufszentrum an der Kra-Chab-Kreuzung (19. März 2020)

Beerdigung im Wat Nong Ma Kha (17. März 2020)

Tessaban-1-Wat-Sattanard-Pariwat-Schule (14.–15. März 2020)

Beerdigung, Moo 8 in Khao Cha-ngum (15. März 2020)

Fitnesspark in der Nähe der Schule Tessaban 3 (10. März 2020)

Salon, Moo 6 in Khao Cha-ngum (10. März 2020)

PHETCHABURI

Wat-Sawang-Samakkhee-Flohmarkt (20. März 2020)

Ban-Wang-Kham-Schule (20. März 2020)

Krankenhaus Srithep (20. März 2020)

Na Tong Shop in Ban Wang Cham (19. März 2020)

Salon, Moo 7 Wang Kam Paeng (19. März 2020)

Flohmarkt am Ban-Klang-Busbahnhof (19. März 2020)

Elektronikgeschäft in der Nähe des Ban-Klang-Busbahnhofs (19. März 2020)

Suppenküche „Chai Si Bami Kiao“ in der Nähe der Siam Commercial Bank, Ban Klang (18. März 2020)

Bezirksamt Srithep (16. März 2020)

Finanzamt Srithep (16. März 2020)

Ban-Klang-Markt (16. März 2020)

Empire Shop auf dem Ban-Klang-Markt (16. März 2020)