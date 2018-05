Von: Björn Jahner | 28.05.18

CHIANG MAI: Die Stadtverwaltung bereitet sich auf die anstehende Regenzeit vor und ergreift mehrere Maßnahmen, mit den Überschwemmungen verhindert werden sollen. So werden unter anderem die Kanalisationen von Unrat befreit, der den Abfluss des Wassers verhindert.

Bereits in den vergangenen Wochen standen mehrere Stadtgebiete nach starken Niederschlägen unter Wasser, noch bevor die eigentliche Regenzeit begonnen hat. Die Behörden rechnen, dass die Regenzeit in diesem Jahr um einiges stärker ausfallen wird, als in den Vorjahren und rät der Bevölkerung, sich auf Überschwemmungen vorzubereiten. So haben im Vorjahr erhobene Daten zum Ergebnis, dass in 62 Prozent des Stadtgebietes Überschwemmungsgefahr besteht, in 31 Prozent sogar eine sehr hohe. Beide Staudämme der Nordmetropole, Mae Ngat und Mae Kuang, seien bisher erst zu 59 und 23 Prozent gefüllt und können nach Aussage der Behörden noch reichlich Wasser aufnehmen.