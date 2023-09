Foto: The Nation

BANGKOK: Mehrere Gebiete im Großraum Bangkok, der die Provinzen Bangkok, Nonthaburi und Samut Prakan umfasst, wurden am Dienstagabend (26. September 2023) nach stundenlangen sintflutartigen Regenfällen überschwemmt.

Nach Angaben des städtischen Entwässerungsamtes wurde die höchste Niederschlagsmenge um 20.30 Uhr im Bezirk Phra Khanong mit 140,5 mm gemessen.

Sturzfluten wurden aus mehreren Gebieten gemeldet, darunter Soi Pridi Banomyong (Sukhumvit 71), Udomsuk Raod und Bangna.

Foto: The Nation

Die Überschwemmungen brachten den Verkehr auf der Sukhumvit Road und der anschließenden Sois zum Erliegen, da Berichten zufolge mehrere Fahrzeuge aufgrund des Hochwassers liegen geblieben sind.

Die Stadtverwaltung von Bangkok schickte Einsatzfahrzeuge, um Fußgängern und Autofahrern zu helfen, die von den Überschwemmungen betroffen waren, teilte das Entwässerungsamt auf seiner Facebook-Seite mit.

Foto: The Nation

Das Meteorologische Amt teilte am Dienstag mit, dass sich ein tropischer Sturm, der vor der Küste Vietnams entstanden ist, auf Thailand zubewegt.

Foto: The Nation

Der Sturm werde in mehreren Gebieten zu heftigen Regenfällen führen, so das Meteorologische Amt, darunter die nördlichen, nordöstlichen, zentralen und östlichen Regionen sowie die Metropolregion Bangkok, die östliche Region und die südliche Region, wobei es in einigen Gebieten zu sintflutartigen Regenfällen kommen werde.

Es wird erwartet, dass der Sturm von Mittwoch bis Samstag (27.–30. September 2023) entlang des Monsuntrogs über Thailand zieht.

Die Bewohner der Stadt können sich über das Hochwasserschutzzentrum der Stadtverwaltung von Bangkok auf Facebook und unter weather.bangkok.go.th über die aktuelle Hochwassersituation informieren.