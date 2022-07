BANGKOK: Die heftigen Regenfälle am Mittwochabend, die weite Teile Bangkoks lahmlegten, haben eine Flut von Kritik und Gegenkritik an der Fähigkeit des neuen Gouverneurs von Bangkok Chadchart Sittipunt ausgelöst, die Überschwemmungsprobleme in der Stadt zu bekämpfen.

Nach mehrstündigen heftigen Regenfällen waren viele Straßen der Stadt überflutet. In einigen Gebieten blieb das Hochwasser bis Donnerstagmorgen stehen.

Gouverneur Chadchart räumte ein, dass dies der stärkste Regen seit seinem Sieg bei den Gouverneurswahlen am 22. Mai gewesen sei. Er entschuldigte sich dafür, dass er nicht schnell genug gehandelt habe, um die weit verbreiteten Überschwemmungen zu bekämpfen.

Nach Angaben des Gouverneurs fielen in Bangkok in der Nacht zum Mittwoch bis zu 160 Millimeter Regen, wodurch die Kanäle der Hauptstadt, insbesondere der Khlong Lat Phrao, Khlong Saen Saep, Khlong Tan und Khlong Phra Khanong, rasch anstiegen.

Foto: The Nation

Der auf die Abholung wartende Hausmüll hatte die Abflussrohre verstopft.

Die Überschwemmungen lösten in den sozialen Medien eine Flut von Kommentaren aus, in denen Gouverneur Chadchart für seinen Umgang mit der Situation sowohl kritisiert als auch verteidigt wurde.

Beobachter warnten Gouverneur Chadchart, dass die Überschwemmungen an seiner Popularität rütteln könnten, wenn das Problem nicht umgehend und ausreichend eingedämmt würde.

Der lautstarke Aktivist Srisuwan Janya erklärte auf seinem Facebook-Account in einem sarkastischen Ton, dass Gouverneur Chadchart angesichts seiner enormen Fähigkeiten jede Chance habe, sich über die Kritik an seinem Umgang mit einer der schwersten Überschwemmungen in Bangkok in diesem Jahr hinwegzusetzen.

Foto: The Nation

Der Gouverneur sollte sich eine Zeit lang mit seinen Werbekampagnen zurückhalten und sich auf die Bekämpfung der Überschwemmungen konzentrieren, riet Khun Srisuwan, der Gouverneur Chadchart zuvor beschuldigt hatte, Stimmen zu kaufen, indem er die Leute seine Wahlkampfplakate aus Vinyl sammeln ließ, die in Einkaufstaschen oder Schürzen umgewandelt und online verkauft werden konnten.

Doch die TV-Moderatorin Lakkana Panwichai, besser bekannt als Kham Phaka, verteidigte Chadchart. Auf ihrer Facebook-Seite schrieb sie, dass die Überschwemmungen auf eine fehlerhafte Stadtplanung zurückzuführen seien und dass das Problem nicht über Nacht gelöst werden könne.

Sie sagte, der Gouverneur verdiene Lob dafür, dass er die Probleme, die die Stadt betreffen, untersucht habe.