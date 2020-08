SUKHOTHAI/PHITSANULOK: Ein italienischer Satellit im Orbit hoch über Thailand hat dramatische Bilder von massiven Überschwemmungen in den Provinzen Sukhothai und Phitsanulok aufgenommen.

Die vom COSMO-Satelliten Skymed-1 gefunkten Fotos zeigen, dass mehr als 125.000 Rai in beiden Provinzen unter Wasser standen, nachdem am Wochenende Stürme den unteren Norden heimgesucht hatten. In Sukhothai hat die Flut die Bewohner von sechs Bezirken und 42 Unterbezirken getroffen. In Phitsanulok hat das Wasser Dörfer in drei Distrikten überflutet.



Die meisten der überschwemmten Gebiete sind tiefliegende Täler und Ackerflächen. Behörden leiten die Wassermassen in die von Seiner Majestät König Rama IX. initiierten Wasserrückhaltebecken um, die als „Affenbacken" bekannt sind. Von dem Wasser sollen Landwirte in Zentralthailand profitieren.