PATTAYA: In Pattaya fiel am Montag (24. April 2023) nach monatelanger Trockenheit der erste Regen, als über der Stadt in den Mittagsstunden ein kurzes aber kräftiges Gewitter entfachte.

Der plötzlich einsetzende Niederschlag sorgte nicht nur für eine willkommene Abkühlung und klare Luft, sondern auch für überschwemmte Straßen, da die Böden nach monatelanger Trockenheit die Wassermassen nicht so schnell aufnehmen konnten.

Foto: Facebook/สายตรงนายกเมืองพัทยา

So stand z.B. die Lieb Tang Rodfai Road („Eisenbahnstraße“) gegen 13.00 Uhr auf der Höhe zum Wasserpumpwerk Soi Khao Talo fast 50 cm unter Wasser, wie Pattayas Bürgermeister Poramet Ngampichet auf seiner Facebook-Seite berichtete. Ob die Pumpen außer Betrieb waren teilte er hingegen nicht mit.

Foto: Facebook/สายตรงนายกเมืองพัทยา

Während Langzeitaufenthalter und Auswanderer dem Regen lange entgegengefiebert haben, hat er Urlaubern den Strandbesuch versaut, wenn auch nur von kurzer Dauer.